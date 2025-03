Marcin i Rafał Mroczkowie są znani głównie ze swoich ról w "M jak miłość". Jedni z najpopularniejszych bliźniaków w polskim show-biznesie od lat wcielają się w Pawła i Piotra Zduńskich. Aktorzy często kontaktują swoimi fanami w mediach społecznościowych. W sieci nierzadko pokazują kulisy z prywatnego życia. Ostatnio Mroczkowie wystąpili w podcaście "Cały ten Majdan". W rozmowie z Radosławem Majdanem wrócili pamięcią do swojego dzieciństwa. Wyjawili fakt, którego z pewnością nikt się nie spodziewał.

REKLAMA

Zobacz wideo Hollywood ma siostry Olsen, a my mamy braci Mroczków

Rodzice braci Mroczków zupełnie się tego nie spodziewali. Nie do wiary, co okazało się przy porodzie

Bracia Mroczkowie opowiedzieli historię... swojego porodu. Marcin i Rafał podzielili się zaskakującym faktem. Jako że wtedy nie było możliwości zrobienia USG, rodzice nie spodziewali się, że na świat przyjdą bliźniaki. - To nie było tak dawno temu, bo raptem 42 lata temu, 1982 r. Wtedy nie było USG. Lekarze badali, czy jest podwójne bicie serca, jeżeli było, a akurat przy badaniach nasze serca biły w tym samym rytmie, rodzice nie wiedzieli, że to będzie ciąża bliźniacza - opowiadali w podcaście Onetu, "Cały ten Majdan". Rodzice Mroczków nieźle się zdziwili. Marcin i Rafał wyznali również, jak rodzina ich rozpoznawała, gdy byli mali. Siostra była w tym mistrzynią. - Ona wtedy miała trzy lata i to ona nas rozpoznawała. Jako bliźniacy byliśmy "naznaczeni" wstążeczkami w dwóch kolorach, ale mama pewnego razu, żeby nas wykąpać, zdjęła te wstążeczki. Była przekonana, że już nas rozpoznaje i założyła te wstążeczki z powrotem. Nasza trzyletnia siostra wróciła i zaczęła krzyczeć i płakać, że "ktoś źle założył te wstążeczki" - wspominali aktorzy.

Tak wygląda ojciec braci Mroczków. Synowie są do niego podobni?

Marcin Mroczek niedawno udostępnił post z ojcem w mediach społecznościowych. Panowie wybrali się na Maltę. W opisie na Instagramie pojawiły się szczegóły wyjazdu. "Od dawna planowałem zabrać tatę w jego pierwszą podróż samolotem. W końcu się udało i jest mega szczęśliwy, że przełamał swoje obawy. Wylądowaliśmy w przepięknym miejscu. Malta nas zachwyca. To fajny kierunek dla miłośników historii i zwiedzania" - przekazał aktor. Są do siebie podobni? Fotografie możecie zobaczyć TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Jakie wykształcenie mają Rafał i Marcin Mroczek? Dalekie od aktorstwa. Możecie się zdziwić