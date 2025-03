Szymon Wydra 11 marca skończył 49 lat. Przed laty dał się poznać szerokiej publiczności dzięki udziałowi w programie "Idol". Wokalista pojawił się w pierwszej edycji show i ostatecznie zajął w niej trzecie miejsce - wyprzedziły go Ewelina Flinta i zwyciężczyni Alicja Janosz. To jednak nie przeszkadzało Wydrze, by robić karierę w branży muzycznej. Wylansował takie przeboje jak: "Życie jak poemat", "Teraz wiem" czy też "Bezczas". Przez lata był liderem zespołu Carpe Diem. Co robi dziś? Dawno nie widzieliśmy go na scenie. Cały czas związany jest jednak z muzyką.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry o karierze Węgiel. Wspomina okres, kiedy była 13-latką

Szymon Wydra był gwiazdą. Tym się dziś zajmuje

Na początku kariery Szymon Wydra dał się poznać jako rockman z długimi włosami - trudno było go pomylić z kimś innym. Brylował na scenie i wraz z zespołem Carpe Diem nagrał sześć płyt. Wziął również udział w programie "Gwiezdny cyrk". Po latach zmienił wizerunek i pojawił się w irokezie, który stał się niezbędnym elementem jego stylizacji. Mimo że Wydra zyskał sporą popularność, w pewnym momencie zapadł się pod ziemię. Pod koniec 2024 roku wydał z zespołem Carpie Diem singiel "Przedczas". Od czasu do czas koncertuje, lecz o jego występach nie jest głośno.

Do dziś Wydra związany jest jednak z branżą muzyczną. Na co dzień pracuje w redakcji Radia Radom. Prowadzi program "Paczka Radomskich", gdzie rozmawia z rozmaitymi gośćmi. Zaprasza tam artystów młodego pokolenia, rozprawiając z nimi o sztuce i właśnie muzyce. Na dodatek Wydra współpracuje z jedną z uczelni na Pomorzu - prowadzi na niej zajęcia z emisji głosu. Prywatnie piosenkarz jest spełnionym mężem i ojcem. Z żoną doczekał się córki Simony i syna Ryszarda.

Szymon Wydra wypromował się dzięki "Idolowi". Oni również zabłysnęli w tym programie

Szymon Wydra nie jest jedyną gwiazdą, która zasłynęła dzięki programowi, który na początku XXI wieku emitowała stacja Polsat. Oprócz wspomnianych już Eweliny Flinty oraz Alicji Janosz karierę w show rozpoczęła m.in. Ania Dąbrowska, która pojawiła się pierwszym sezonie "idola". Karierę zaczynał tam także Krzysztof Zalewski, który wygrał drugą edycję formatu. Monika Brodka również zyskała sławę dzięki "Idolowi". Piosenkarka znana z takich hitów jak "Ten", "Miałeś być" oraz "Znam cię na pamięć" zwyciężyła w trzeciej odsłonie programu.