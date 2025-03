Udaj się z nami do Galaktyki Plotka! Wygraj wejściówkę na Galę Jupiterów Roku

To nie prima aprilis! Redakcje Plotka oraz Gazety.pl wspólnie organizują iście kosmiczną imprezę, jakiej na mapie Warszawy jeszcze nie było. Razem z gwiazdami oraz naszymi czytelnikami chcemy przenieść się do Galaktyki Plotka, gdzie rozdamy statuetki laureatom Jupiterów Roku 2024. Ale to nie wszystko! W tym roku redakcja Plotka kończy 18 lat, więc to idealny moment na podsumowania i wspólną zabawę.

REKLAMA

Weź udział w konkursie i wygraj wejściówki na Galę Plotka

Nie mogliśmy zapomnieć o Was - naszych czytelnikach. Dlatego przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest sześć podwójnych zaproszeń na Galę Plotka. Co trzeba zrobić, by je wygrać?

1. Wejdź na stronę konkursową - KLIKNIJ TUTAJ

2. Odpowiedz na proste pytanie konkursowe

3. Zaczekaj na wyniki

Mamy nadzieję, że widzimy się już niedługo w Galaktyce Plotka!