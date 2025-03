Adam Fidusiewicz zdobył rozpoznawalność dzięki roli Stasia w ekranizacji "W pustyni i w puszczy". Od tego czasu minęło już ponad 20 lat. Niektórzy jednak wciąż widzą w nim postać z filmu. " Łatwiej jest niektórym myśleć o mnie jako Stasiu" - mówił w jednym z wywiadów. Fidusiewicz skończył 40 lat. W najnowszej rozmowie zdradził, czym obecnie się zajmuje i jak rozwinęła się jego kariera po głośnej roli w ekranizacji Sienkiewicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Nowak: Żegnaj Stasiu, żegnaj Nel, nie będzie już w polskiej szkole "W pustyni i w puszczy"

Adam Fidusiewicz jest nie tylko aktorem. Tym zajmuje się na boku

Już na samym wstępie Fidusiewicz wyznał, że nigdy nie pomyślałby, że jego kariera pójdzie w takim kierunku. - Nie tak to sobie wyobrażałem. Jak pracowaliśmy przy w "Pustyni i w puszczy", to pracowaliśmy po angielsku. Tak sobie marzyłem, że chciałbym jeszcze kiedyś popracować po angielsku, bo to takie poczucie "światowości" - mówił. Aktorowi powoli udaje się spełniać to marzenie. Obecność na planach międzynarodowych produkcji stwarza również okazje do poznania znanych osób. - Byliśmy ostatnio w Turcji, kręciliśmy film i okazało się, że na planie jest pan, który pracował z Guy'em Ritichiem - wyznał. Fidusiewicz na co dzień zajmuje się także... modelingiem. - Trafiłem do agencji, bo chciałem pojeździć po świecie, a to daje te możliwość. Byłem nawet na kontrakcie w Korei Południowej i teraz też jestem w agencji i współpracujemy ze sobą. Robimy zdjęcia i social media - zdradził.

GaleriaOtwórz galerię

Adam Fidusiewicz poznał gorzki smak sławy. Mówi o wytykaniu palcami

Rozpoczęcie kariery w tak młodym wieku nie było łatwe dla Fidusiewicza. "Mówiąc o popularności, doświadczyłem jej plusów i minusów. Zwłaszcza gdy byłem młodszy, to było trudne" - zdradził w rozmowie z Karoliną Błaszkiewicz z Onetu. "Nie jest się gotowym na to, że nagle wszyscy na ciebie patrzą i wytykają palcami twoją twarz. Część wyjątkowo lubi cię bardziej, część nie lubi i musisz się w tym odnaleźć. Nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Im bardziej tego chcesz, tym bardziej odwrotny osiągasz efekt. Teraz wiem, że nie opłaca się chcieć być lubianym. Nie opłaca się budować siebie na tłumie, który z założenia jest bardzo kapryśny" - stwierdził.