Gosia Andrzejewicz dała się poznać jako utalentowana piosenkarka. Do jej największych przebojów zaliczamy piosenki: "Pozwól żyć", "Słowa" czy "Lustro". Poza swoją muzyką, artystka oferuje nagrywanie życzeń i pozdrowień dla fanów. Za tą usługę trzeba zapłacić aż 300 złotych za jeden filmik. Z tego powodu Gosia Andrzejewicz otrzymała dużo hejtu. Teraz zabrała głos.

Gosia Andrzejewicz składa fanom życzenia na pieniądze

Jakiś czas temu na Gosię Andrzejewicz wylało się morze hejtu. Wszystko przez koszt, na jaki wyceniła życzenia, które przesyła do fanów. Artystka postanowiła odpowiedzieć na krytyczne materiały. Przyznała, że nagrywanie życzeń wymaga od niej sporo czasu i zaangażowania. Opisała obserwatorom cały proces przygotowania. Nagrała nawet filmik, w którym w zabawny sposób pokazała kulisy. "Jak wygląda proces nagrywania dla was filmików z życzeniami urodzinowymi, ślubnymi i świątecznymi? 1. Po konsultacjach z zamawiającą osobą przygotowuję tekst życzeń dopasowany indywidualnie pod solenizanta lub solenizantkę; 2. Uczę się tekstu na pamięć. Nie wyobrażam sobie czytania życzeń z kartki; 3. Czas na piękny makijaż; 4. Fryzura; 5. Stylizacja; 6. Przygotowanie światła, pomieszczenia" - podkreśliła na profilu na Instagramie. Chcielibyście życzenia od Gosi Andrzejewicz? Dajcie znać w naszej ankiecie!

Co fani Gosi Andrzejewicz sądzą o jej życzeniach? Padły słowa wsparcia

Warto podkreślić, że życzenia Gosi Andrzejewicz mają również wielu fanów. Obserwatorzy docenili pracę artystki. W komentarzach napisali, że wkłada w nią całe swoje serce. Cieszyli się, że oferuje takie usługi. "Jesteś jedyną polską artystką, która dba o to, żeby nawet najdrobniejsze rzeczy były dopracowane do perfekcji", "Jesteś niezwykłą artystką, pełną profesjonalizmu, a każde wideo tworzysz z ogromnym zaangażowaniem", "Wszyscy myślą, że to sekunda, a fakt jest taki, że to cała operacja i kunszt, ażeby było fajne. Nikt nie wie, ile siły się wkłada, żeby dotrzeć tam, gdzie jesteś" - pisali fani w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Gosia Andrzejewicz z żywą kurą w kościele. Posadziła ją w ławce i wywołała sensację