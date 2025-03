Matylda Damięcka od lat z powodzeniem realizuje się nie tylko jako aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, a także jako wzięta karykaturzystka. Gwiazda 8 marca kolejny raz wykorzystała swoje artystyczne umiejętności, by zwrócić uwagę na istotne kwestie społeczne.

Matylda Damięcka zwróciła uwagę na problemy kobiet. Opublikowała poruszające prace

Matylda Damięcka z okazji Dnia Kobiet opublikowała na swoim instagramowym koncie serię grafik, za pomocą których przekazała, z jakimi problemami kobiety mierzą się od pokoleń. Jeden z opublikowanych rysunków przedstawiała wybitną naukowczynię i laureatkę Nagrody Nobla - Marię Skłodowską-Curie zestawioną z komentarzami, które współcześnie mogłaby usłyszeć: "Ja tam radziłbym jej się uczesać", "No pochwal się pierścionkiem zaręczynowym", "Marysiu, powiedz, co masz na sobie". Kolejne ilustracje odnosiły się do ruchu #MeToo oraz wojny w Ukrainie, a także do powszechnego lekceważenia przemocy wobec kobiet. Jeden z poruszających obrazków zawierał listę pytań, które często padają w odpowiedzi na dramatyczne doświadczenia kobiet: "Po co wracała sama, mogła założyć spodnie, dlaczego nie krzyczała, mogła zostać w domu (...), dlaczego nie uciekała, czemu tego nie zgłosiła, mogła nie prowokować, mogła szybciej uciekać, mogła nie rodzić się kobietą" - możemy przeczytać. W swoich grafikach Damięcka poruszyła również temat wyobrażeń na temat świata bez kobiet. Na jednej z prac umieściła odpowiedzi mężczyzn na pytanie: "Co byś zrobił, gdyby kobiety zniknęły na 24 godziny?". "Czułbym się niesamowicie samotny i niezrozumiany. Nie ma świata bez was", "Tęskniłbym i w strachu o to, że faceci wysadzą ten świat, odliczałbym czas do waszego powrotu" - pisali niektórzy z mężczyzn.

Matylda Damięcka opublikowała prace. Internauci pod wrażeniem

Grafiki Matyldy Damięckiej szybko zyskały ogromne zainteresowanie ze strony fanów. Internauci w licznie pozostawionych komentarzach wyrażali uznanie dla twórczości artystki, podkreślając, jak trafnie uchwyciła istotę problemu. "Uwielbiam twoje posty. Zawsze w punkt", "Poruszające i prawdziwe. Dziękuję za te grafiki", "Kobieto! Jak ty nas rozumiesz. Dziękuję za wszystko, czym się tu dzielisz!" "Jest w tym tyle smutku, że trudno dać 'serduszko'… Poruszające" - to tylko niektóre z licznych reakcji fanów gwiazdy.