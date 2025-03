Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska regularnie działają w mediach społecznościowych. Popularna w polskim show-biznesie para bez wahania publikuje zabawne filmiki na swoich profilach w sieci. Dowborowi i Koroniewskiej z pewnością nie można odmówić dystansu do siebie. Ostatnio aktorka postanowiła przypomnieć głośną wpadkę ukochanego sprzed wielu lat.

Zobacz wideo Nie mają litości dla Joanny Koroniewskiej w sieci. Maciej Dowbor zauważa ważną rzecz

Z tej wtopy śmiał się każdy. Maciej Dowbor kilkanaście lat temu przeprowadził wywiad z "Agnieszką Radwańską"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor opublikowali na granie, na którym prezenter chwalił się, że grał w tenisa z Agnieszką Radwańską. Jego ukochana zapytała, czy jest tego pewien. Tym samym nawiązała do jego słynnej wpadki z 2012 roku. Wówczas Dowbor przeprowadził wywiad w "Się kręci na żywo" z sobowtórką Agnieszki Radwańskiej. Był to żart ze strony Szymona Majewskiego. Podekscytowany prezenter przez całą rozmowę nie zorientował się, że nie rozmawia wcale z jedną z najpopularniejszych tenisistek na świecie. Jego rozmówczynią była Alicja Chełstowska, którą upodobniono do Radwańskiej. Majewski później pokazał kulisy wkręcenia Dowbora.

- Zorientowałem się, że coś jest nie tak, jak nie potrafiła powiedzieć, kiedy wygrała juniorski Wimbledon. Byłem też zdziwiony, że wygląda tak dojrzale. Szymon podstawił świetnego sobowtóra. Dobry żart - mówił prezenter lata temu. 6 marca Agnieszka Radwańska obchodziła urodziny. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wykorzystali wspomnienie o wpadce, aby złożyć jej życzenia.

Fani wspominają wpadkę Macieja Dowbora. Padły słowa pocieszenia

Fani w komentarzach na Instagramie dobrze pamiętali tę wpadkę. Wiele osób nawiązało do słynnego wywiadu. Obserwatorzy przyznali, że Maciej Dowbor ma ogromny dystans do siebie. "Czy to ważne, czy była prawdziwa? Ważne, że Dowbor ma zdjęcie z Agnieszką Radwańską. No ile osób może się takim pochwalić. Brawo, Maciek", "Kocham taki dystans do siebie i umiejętność robienia beki z pranków na sobie", "Jakbyście nie wydali, że to fałszywa Radwańska, to bym się nie skapnęła. Super dystans" - czytamy pod postem.