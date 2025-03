Dorotę Szelągowską nagle dopadła choroba. Z łóżka zwróciła się do fanów

Dorota Szelągowska dała się poznać jako projektantka wnętrz. Od wielu lat jest związana ze stacją TVN. Wierni fani kojarzą ją przede wszystkim z takich programów, jak "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" lub "Totalne remonty Szelągowskiej". Teraz ponownie sprawdza się jako jurorka w "MasterChefie Nastolatki" u boku Michela Morana. Ostatnio jednak Szelągowska musiała nieco zwolnić tempo. Okazało się, że dopadła ją choroba. Celebrytka pokazała, kto wspiera ją w trakcie powrotu do zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Dorotę Szelągowską o relację z Zalią. Wymowny komentarz

Dorota Szelągowska mierzy się z grypą. Pokazała, co umila jej czas w trakcie choroby

Dorota Szelągowska jeszcze niedawno pojawiła się na imprezie ramówkowej TVN-u. Niedługo później dopadła ją jednak choroba. Znana projektantka wnętrz odezwała się do fanów w mediach społecznościowych. W sieci obserwuje ją prawie milion osób. Poinformowała, że zmaga się z grypą. Opublikowała wideo na InstaStories, na którym widać, że wypoczywa w łóżku. Nie była jednak sama. Towarzyszył jej czworonóg. Pupilka Szelągowskiej wabi się Lala. "Ale są też dobre strony" - skwitowała celebrytka na Instagramie, udostępniając nagranie z psem.

Dorota Szelągowska niedawno zdradziła, że jest na diecie. Wyznała swój sekret

Dorota Szelągowska w wywiadzie z portalem Jastrząb Post zdradziła, że niedawno przeszła na dietę. Opisała, jak od kilku miesięcy wygląda jej codzienność. - To zawsze u mnie działa. 1500 kalorii, godzina ćwiczeń dziennie. Aśka (Joanna Koroniewska - przyp. red.) mnie zmotywowała do tenisa i ten tenis jest super "zbijaczem" kalorii - wyznała. Dodała, że na dobre pozbyła się nałogu, co również miało duży wpływ na jej wygląd. - Rzuciłam palenie, bo to też niedobrze wpływa na wagę, ale umówmy się, starzeje się i to nie jest takie proste, żeby schudnąć w pewnym wieku. Wydaje mi się, że każdy powinien ważyć tyle, ile chce i każdy powinien sam o to dbać i fajnie jest słuchać specjalistów, a nie celebrytów - skwitowała Szelągowska w rozmowie z Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Mówi wprost, że jest nepodzieckiem, ale zakazał mamie jednego. Szelągowska: Nie mam pozwolenia