Agata Buzek to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. Jest córką byłego premiera Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego Buzka i profesorki inżynierii chemicznej Ludgardy Buzek. Aktorka urodziła się w Pyskowicach na Górnym Śląsku. Na koncie ma udział w licznych produkcjach filmowych cenionych przez krytyków. Zagrała w takich filmach jak "Rewers", "Moje wspaniałe życie" czy "Zemsta". W 2013 roku wystąpiła w międzynarodowej produkcji "Koliber" u boku Jasona Stathama. Jakiś czas temu aktorka zniknęła z show-biznesu i wróciła na Śląsk, skąd pochodzi. Wiadomo, co było powodem jej przeprowadzki.

Agata Buzek wycofała się z show-biznesu. Co się stało?

Agata Buzek miała dziewięć lat, kiedy dowiedziała się, że choruje na raka. Cierpiała na ziarnicę złośliwą. Jej mama, Ludgarda Buzek, już kiedy jej córka przyszła na świat, pracowała nad przygotowaniami do habilitacji w zakresie nauk chemicznych. Miała na swoim koncie liczne osiągnięcia naukowe, ale przez chorobę córki postanowiła odłożyć wszystko na bok. Dzięki wsparciu rodziców aktorka przetrwała najtrudniejszy czas. "Nigdy nie dali mi odczuć swojego własnego strachu, tej groźby, która nade mną wisiała. Czerpałam z ich nadziei, żeby przejść przez to wszystko" - wspominała w rozmowie z magazynem "Viva!". Dziś mama Agaty Buzek ma 90 lat i teraz ona ma poważne problemy zdrowotne. To właśnie z tego powodu Agata Buzek postanowiła przenieść się na Śląsk, aby wspierać mamę. Bliska znajoma aktorki w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyjawiła, że kobieta czuje się już lepiej. Zdjęcia Agaty Buzek z mamą znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Pani Ludgarda, mama Agaty zachorowała i Agata pojechała na Śląsk opiekować się nią. Teraz jest już lepiej, ale Agata pozostaje w gotowości. Praca jest jej wielką pasją, ale rodzice i ich zdrowie są najważniejsi

- poinformowała znajoma Agaty Buzek.

Agata Buzek pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN". Miała ważny powód

Agata Buzek od dawna jest bardzo zaangażowana w pomoc zwierząt i akcje charytatywne. W grudniu 2024 roku zrobiła wyjątek od medialnej przerwy i pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", aby wraz z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską porozmawiać z gospodarzami o akcji "Wielcy Małym - artyści pomagają zwierzętom przed zimą". Aktorka została przyłapana przez fotoreporterów przed wejściem do studia. Aktorka pojawiła się w bardzo kolorowej stylizacji. Miała musztardowe sztuczne futerko, różową czapkę, a całość stylizacji dopełniła fioletową siatką na zakupy. Więcej zobaczysz tutaj: Dawno niewidziana Buzek na najnowszych zdjęciach. Jest nie do poznania