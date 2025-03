Alżbeta Lenska spełnia się obecnie w roli aktorki oraz osobistości medialnej w polskiej branży rozrywkowej. Gwiazda aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, w których pokazuje kulisy pracy jak i codzienne życie z mężem Rafałem Cieszyńskim oraz dziećmi. Lenska pojawiła się nawet 4 marca w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wraz z prowadzącymi przeprowadzili sentymentalną rozmowę na temat zabawek lat 90. Choć aktorka często pojawia się na ekranach naszych telewizorów, mało kto pamięta, że przed laty jej życie z dnia na dzień diametralnie się zmieniło.

REKLAMA

Zobacz wideo Alżbeta Lenska na jesiennym spacerze z rodziną

Alżbeta Lenska wciąż spełnia się w mediach. W 2018 roku jej życie bardzo się zmieniło

W maju 2018 roku Lenska występowała na deskach teatru, gdzie nieoczekiwanie straciła przytomność podczas przerwy spektaklu. Choć początkowo sądzono, że było to zwykłe omdlenie, okazało się, że w głowie aktorki pękł tętniak. - Grałam akurat z moim mężem Rafałem. Kiedy usłyszał zamieszanie i garderobianą wołającą, żeby dzwonić po karetkę, zanim straciłam przytomność, od razu był przy mnie. Miałam wielkie szczęście - wyjawiła później dla "Vivy!" Alżbeta. Fakt, iż udało się ją uratować, a pomoc nadeszła wręcz momentalnie Lenska uznaje za "prezent od losu". Dzień, w którym tego doświadczyła, na zawsze zmienił jej życie.

Właśnie wtedy, po tym, jak jedną nogą byłam na tamtym świecie, przestałam się bać

- skomentowała dalej w wywiadzie aktorka.

Lenska potrzebowała czasu, by powrócić do pełni zdrowia, w czym wspierał mąż jak i najbliżsi. Obecnie stara się w 100 procentach wykorzystywać szansę, którą otrzymała od losu. - Czuję się bardziej aktywna niż wcześniej. Niektórzy mi mówią, że zwariowałam, bo wykorzystuję każdy dzień. Kiedyś się bardziej wstydziłam, bałam mówić o pewnych rzeczach. (...) Teraz nigdy nie wiem, ile czasu mi zostało, bo bardzo się zmierzyłam z tym (...). Bardzo się cieszę, że mam każdy dzień w gratisie. Zawsze mi się wydaje, że jestem w gratisie na ziemi - opowiadała w rozmowie z "Vivą!" aktorka.

Alżbeta Lenska obecnieOtwórz galerię

Związek Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego to prawdziwe "love story". Pobrali się w Las Vegas!

Przypomnijmy, że Lenska i Cieszyński tworzą jedno z najbardziej udanych małżeństw polskiego show-biznesu już od 2007 roku. To właśnie wtedy zakochani pobrali się w samym Las Vegas. "Pojechaliśmy tak, jak staliśmy, do White Wedding Chapel - w klapkach, ja w sukience plażowej, a Rafał w takich strasznych gaciach w kwiatki z basenu. Podjechaliśmy do okienka, bo nie mogliśmy znaleźć parkingu. Pani nas zapytała, czy bierzemy Drive Thru Marriage, czy w środku? Zdziwiliśmy się: 'Drive Thru Marriage tak jak McDonald, przez to okienko?'" - opowiadała później dla "Vivy!" Lenska. W 2008 roku para zdecydowała się także na ślub kościelny. Obecnie wychowują wspólnie dwójkę dzieci - córkę Zofię i syna Antoniego.