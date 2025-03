Ewa Szabatin zdobyła rozpoznawalność, występując jako trenerka w programie "Taniec z gwiazdami" w latach 2006–2007. Jej partnerami w show byli Przemysław Sadowski, Rafał Olbrychski i Mateusz Damięcki. Artystka po zakończeniu kariery tanecznej postawiła na modę i działalność w mediach społecznościowych. Niedawno zdecydowała się podzielić z fanami bolesną historią z przeszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Szabatin pokazuje jogę na zdrowy kręgosłup

Ewa Szabatin o życiowej porażce. Straciła duże pieniądze

Ewa Szabatin w poruszającym nagraniu, które umieściła na instagramowym koncie, wyznała, że po odejściu z tanecznego świata założyła własną markę modową, która nie tylko nie przyniosła jej oczekiwanych zysków, a nawet wiązała się dla celebrytki ze sporymi stratami. - Straciłam milion złotych! Nigdy o tym nie opowiadałam, bo wstydziłam się swojej porażki. Nie wiem, czy wiesz, ale po zakończeniu kariery tanecznej otworzyłam markę modową. Mimo że moje projekty sprzedawały się w wielu butikach na świecie, to marka przyniosła same straty - zaczęła. Po pięciu latach Szabatin musiała zamknąć firmę, co nazwała "największym rozczarowaniem swojego życia", Jak sama tancerka przyznała, pomimo trudności nie poddała się i znalazła sposób, by odbić się finansowo. Szabatin twierdzi, że pomogły jej m.in. medytacyjne sesje. "Nigdy nie warto się poddawać, ale warto inwestować w swój rozwój. Porażki uczą nas najwięcej, ale mogą obciążać nas i hamować przed kolejną próbą" - wyjawiła tancerka.

Ewa Szabatin inspiruje fanki. Pokazała swoją przemianę

Ewa Szabatin w jednym z instagramowych wpisów wyznała, że w ciągu ostatnich lat przeszła niemałą metamorfozę. Gwiazda podkreśla, że zmiana nawyków wpłynęła nie tylko na jej wygląd, ale i samopoczucie. Szabatin przyznaje, że dziś bardziej dba o dietę, regularnie ćwiczy i praktykuje medytację. Odeszła również od mocnego makijażu, stawiając na naturalność. "(...) Zmiana jest możliwa nawet po 40-stce! Motywuję cię do zmiany nawyków każdego dnia i przypominam, że twoje zdrowie, ciało, skóra może odzyskać życie i blaski. Możesz odzyskać energię i chęć do życia" - napisała, motywując swoich obserwatorów.