Oscary 2025 rozdane. W nocy z 2 na 3 marca odbyło się jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Hollywood i już wiemy, kto został doceniony. Statuetki trafiły m.in. do Adriena Brody'ego za rolę w filmie "Brutalista" oraz do Kierana Culkina w kategorii aktor drugoplanowy w produkcji "Prawdziwy ból". Jego sukces cieszy także w Polsce, czego wyraz dał Radosław Sikorski.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o Oscarach: Dla wielu to szczyt kariery

Oscary 2025. Kieran Culkin wygrał. Radosław Sikorski zwrócił się do niego

Film "Prawdziwy ból" ma dla Polaków szczególne znaczenie. Opowiada historię dwóch kuzynów, którzy przyjechali do naszego kraju z Nowego Jorku, by ruszyć śladami zmarłej babci. Jesse Eisenberg, który nie tylko zagrał główną rolę, lecz także zajął się wyreżyserowaniem produkcji, określił film jako "list miłosny do Polski". Nic więc dziwnego, że wygrana Culkina nas wyjątkowo cieszy. Po godz. 4 polskiego czasu sukces aktora docenił Radosław Sikorski. "Gratulacje dla Kierana Culkina za jego oscarową rolę w 'A Real Pain'! Uniwersalna historia o żałobie, pamięci i odkrywaniu siebie - osadzona w Polsce, oparta na naszej historii i dziedzictwie żydowskim. Nakręcona w Polsce i współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej" - napisał po angielsku Minister Spraw Zagranicznych. Także internauci w komentarzach przekazali gratulacje oraz wyrazili dumę. A co ze sceny po odebraniu Oscara powiedział aktor? Jego przemowę podsumowała już Karolina Korwin Piotrowska.

Jesse Eisenberg otrzyma polskie obywatelstwo

W zeszłym tygodniu gruchnęły wieści o tym, że Andrzej Duda zamierza wręczyć polskie obywatelstwo reżyserowi filmu "Prawdziwy ból". Jesse Eisenberg ma bowiem szczególne uczucia do naszego kraju. Aktor ma polskie korzenie - urodził się w żydowskiej rodzinie. Prezydent zamierza spotkać się z aktorem w Nowym Jorku podczas oficjalnej podróży po USA. Jak przekazał portal TVN24, dojdzie do tego 4 marca o godz. 19:10 lokalnego czasu. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj: Zaskakujący ruch Andrzeja Dudy. Nada polskie obywatelstwo znanemu aktorowi.