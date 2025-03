Czarna lista Oscarów się wydłuża. Już nie tylko Smith, Polański i Weinstein...

Will Smith, Harvey Weinstein, Bill Cosby i Roman Polański - to tylko część osób z listy tych, którzy zostali przez Akademię wykluczeni z Oscarów i nie wolno im uczestniczyć w ceremonii. W kwestii naruszenia kodeksu postępowania zarząd Amerykańskiej Akademii Filmowej stosuje twarde zasady i pilnie ich przestrzega. Oto gwiazdy, którym zabroniono brania udziału w najważniejszym wydarzeniu w świecie filmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Który film nominowany do Oscara zrobił na Warnke największe wrażenie? "Dla mnie to jest kino, które linkuje z naszym polskim Krzysztofem Kieślowskim"

Will Smith "bohaterem" oscarowej afery

Podczas ceremonii wręczania Oscarów w 2022 roku doszło do skandalicznej sytuacji, kiedy Will Smith wbiegł na scenę i niespodziewanie spoliczkował Chrisa Rocka. Emocjonalna reakcja aktora była odpowiedzią na to żart prowadzącego z żony Smitha, Jady Pinkett Smith. W konsekwencji zarząd Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłosił, że Smith otrzymuje dziesięcioletni zakaz wstępu na galę Oscarów w ramach kary za jego zachowanie podczas ceremonii w Dolby Theatre. Aktor z pokorą przyjął ten "wyrok" i podkreślił, że szanuje decyzję Akademii.

Co ciekawe, jeszcze tego samego wieczoru Smith ponownie pojawił się na scenie i odebrał Oscara za pierwszoplanową rolę męską w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina". Po czterech miesiącach od skandalicznych wydarzeń Smith opublikował obszerny wpis w mediach społecznościowych, gdzie zwrócił się do komika z przeprosinami.

Carmine Caridi, Bill Cosby i Roman Polański wśród innych wykluczonych przez Akademię

Will Smith nie jest jednym, który musi się mierzyć ze wpisaniem na czarną listę przez Akademię. Do wspomnianego grona należą także m.in. Carmine Caridi. Aktor znany m.in. z "Ojca chrzestnego II" stał się pierwszą osobą wydaloną z Akademii w 2004 roku. Powodem było udostępnianie ściśle tajnych filmowych screenerów, czyli kopii promocyjnych filmów, które wysyłane są do krytyków przed oficjalną premierą.

Harvey Weinstein został wyrzucony z Akademii w 2017 roku po serii oskarżeń o przemoc seksualną. Bill Cosby został wpisany na czarną listę po zaledwie miesiącu od tego, jak został skazany za odurzenie i napaść na seksualną na koszykarkę Andreę Constand. Jego wydalenie niosło za sobą nowy kodeks etyczny. To właśnie na mocy tego dokumentu Roman Polański został wydalony z Akademii. Przypomnijmy, że reżyser przyznał się do stosunku seksualnego z nieletnią, a w 1977 roku uciekł do Francji. Co ciekawe, artysta już po swoim haniebnym uczynku w 2003 roku otrzymał statuetkę za "Pianistę".

Na koniec warto dodać, że Akademia coraz surowiej podchodzi do naruszeń etycznych, a lista wykluczonych wciąż się wydłuża, co jasno daje do zrozumienia, że Hollywood przestaje być miejscem dla tych, którzy nadużywają swojej władzy i statusu.