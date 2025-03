Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" rozpocznie się w niedzielę 2 marca. Nie da się ukryć, że zapowiada się bardzo emocjonujący sezon. Widzowie już teraz czekają na niezapomniane wrażenia. Wśród uczestników pojawił się Maciej Kurzajewski. Jego partnerką została Lenka Klimentova. Marcin Hakiel ocenił tancerkę w rozmowie z portalem ShowNews.

"Taniec z gwiazdami". Co Marcin Hakiel sądzi o partnerce tanecznej Macieja Kurzajewskiego?

Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika Serowska zostali zapytani, czy będą kibicować Maciejowi Kurzajewskiemu w "Tańcu z gwiazdami". Partnerka tancerza podkreśliła, że nie planuje oglądać show. Natomiast Hakiel skupił się na koleżance z branży i nieoczekiwanie wbił szpilę byłej żonie, z którą terz życie układa sobie prezenter "halo tu polsat". "Lenka wróciła do programu, to też jest, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to też jest moje "rozdanie" tancerzy. Ja z nimi konkurowałem na parkietach, tych profesjonalnych. Lenka jest megatancerką, super tutaj trafił. No i co, ja za wszystkich trzymam kciuki, ten program jest naprawdę dużym wyzwaniem" - podkreślił Hakiel w rozmowie z ShowNews.

Jakie programy oglądają Dominika Serowska i Marcin Hakiel? Ukochana tancerza o "Królowej przetrwania"

Dominika Serowska w rozmowie z reporterką Plotka wyznała, jakie programy ogląda. Okazało się, że ukochana Marcina Hakiela jest fanką "Królowej przetrwania". - No ja oglądam, Marcin niekoniecznie (...). Ale ja oglądam i uwielbiam. Uważam, że jest super (...). Oglądam, jak mam czas i jestem na bieżąco z każdym odcinkiem, także tak - wyznała w wywiadzie. Serowska została wprost zapytana, jak ocenia udział Pauliny Smaszcz i Agnieszki Kaczorowskiej. Bez wahania wyznała, jaką ma opinię na temat uczestniczek. - Jeśli chodzi o panią Paulinę, bardzo spoko odbiór. Pani Agnieszka byłaby w tych moich mniej lubianych uczestniczkach z programu, ale też niespecjalnie jakoś tam, jakoś bardzo źle - wyznała ukochana tancerza. ZOBACZ TEŻ: Kurzajewski pląsa na parkiecie z Kaczorowską. Nagranie w dniu finału "Królowej przetrwania"