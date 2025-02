29 lutego 1992 roku zmarł Czesław Nowicki znany jako "Wicherek". Nowicki zapisał się w historii telewizji jako jeden z najbarwniejszych prezenterów pogody, którego prognozy wyglądały jak małe spektakle. To właśnie jego zaangażowanie i nietuzinkowe podejście do prowadzenia programów zaskarbiło mu ogromną sympatię widzów. Przez lata pracował dla TVP, ale nagle zakończył współpracę ze stacją, co odbiło się szerokim echem w środowisku.

"Wicherek" tworzył unikatową prognozę pogody. Widzowie go za to pokochali

Czesław Nowicki z wykształcenia był prawnikiem. Urodził się w 1928 roku w Wilnie. Zanim podjął współpracę z TVP, pracował dla jednego z popularnych dzienników. W "Życiu Warszawy" miał swoją rubrykę "Pan Wicherek ma głos", gdzie publikował artykuły o pogodzie. W latach 50. trafił do telewizji i na poważnie zajął się meteorologią. Jego kącik pogodowy cieszył się niezwykłą popularnością, a on sam zaskarbiło sobie liczne grono wiernych fanów. Czym tak bardzo przyciągał publiczność? Był nie tylko dowcipny, ale także bardzo zaangażowany w swoje zajęcie. Często występował w strojach sugerujących nachodząca prognozę pogody. W telewizji prowadził także "Kącik osobowości", gdzie omawiał różne przyrodnicze ciekawostki. W latach 60. do "Wicherka" dołączyła nowa prezenterka Elżbieta Sommer, która była z wykształcenia meteorologiem. Początkowo trudno im było znaleźć wspólny język, bo różniły ich temperamenty, ale pod koniec współpracy zostali nawet przyjaciółmi. "Chmurka" bo taki przydomek nosiła Sommer, finalnie zastąpiła "Wicherka".

Czesław Nowicki po latach współpracy odszedł z TVP. Twierdził, że było to formą protestu

W 1972 roku Czesław Nowicki po latach współpracy niespodziewanie odszedł z TVP. Jego zakończenie współpracy ze stacją wywołało istną burzę, ale tak naprawdę do dziś nie wiadomo, jaka była przyczyna podjęcia takiej decyzji. Spekulowano, że to decydenci stacji postanowili go zwolnić, bo nie przypadł do gustu ówczesnej władzy. Nowicki wspominał, że decyzja o zwolnieniu była jego inicjatywą i podął ją w ramach protestu, kiedy postanowiono zlikwidować redakcję ochrony środowiska. Po zwolnieniu ze stacji Nowicki pracował m.in. w "Trybunie Ludu", występował także w popularnych serialowych produkcjach takich jak m.in. "Dom" czy "Wojna domowa". Założył także własny kabaret. Nowicki był tak uwielbiany, że powstała nawet na jego cześć piosenka "Kochamy Wicherka" w wykonaniu Kwartetu Warszawskiego. Czesław Nowicki jest pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.