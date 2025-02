Doda 23 lutego pojawiła się w programie na żywo. Termin nie był przypadkowy, bowiem wypada wtedy Światowy Dzień Walki z Depresją. W formacie "Naga prawda czy naga Doda?" wokalistka zmierzyła się z wieloma osobistymi pytaniami. Dużo miejsca poświęcono jej dawnym związkom, w tym z Radosławem Majdanem, a także z Dariuszem Pachutem. Obaj już zareagowali na wyznania Dody, o czym przeczytacie na końcu artykułu. Doda nawiązała także do Nergala, przy czym ujawniła, u kogo szukała pomocy.

Doda pisała do Jolanty Kwaśniewskiej. Czego od niej chciała?

Podczas ponad dwugodzinnej rozmowy nie brakowało także pytań nawiązujących do podejścia do życia Dody. Klaudia Lewandowska zapytała się rozmówczyni o ważną kwestię. - Obserwując ciebie tyle lat w show-biznesie oraz w tym, jak działasz, jak się zachowujesz, zastanawiam się, czy ty kiedykolwiek zdjęłabyś tę maskę "silnej Dody" i poprosiła kogokolwiek o pomoc, czy bałabyś się, że ktoś zobaczy w tobie tę słabość? - zwróciła się do 41-latki. Doda postanowiła odpowiedzieć, a w jej oczach pojawiły się łzy. - Nigdy nikogo nie poprosiłam o pomoc. Raz poprosiłam o pomoc, jak Nergal był chory (miał białaczkę - przyp. red.), i wysłałam wiadomość do Jolanty Kwaśniewskiej, a potem jeszcze do 100 innych osób, które błagałam o pomoc - tłumaczyła.

Ale nie umiem prosić o pomoc. To jest mój bardzo duży błąd i problem, bo skąd ludzie mają wiedzieć, że mają mi pomóc, skoro nie umiem o to prosić?

- dodała. Rabczewska potwierdziła przy okazji, że chciałaby się tego nauczyć. Doda wtedy kolejny raz wyznała, że korzysta z pomocy specjalisty i uczęszcza na terapię. Zobacz też: Doda w przejmujących słowach mówi, jak zmieniła ją depresja. "Nie jestem już taka odporna".

Wokalistka nie pociągnęła jednak tematu tego, czy Jolanta Kwaśniewska zareagowała na jej wiadomość. Portal Jastrząb Post przypomniał jednak wywiad Maryli Rodowicz, w którym opowiadała o sytuacji Adama Darskiego, czyli Nergala. "Zszokowała mnie informacja o białaczce, na którą zachorował Adam. Pomagam Dodzie i Nergalowi w znalezieniu szpiku dla niego. Obdzwaniam fundacje i lekarzy. Dzwoniłam do fundacji Jolanty Kwaśniewskiej i ona już dzwoniła do Dody, bo zna lekarza, który leczy Adama" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" w 2010 roku.

Radosław Majdan i Dariusz Pachut zareagowali na wywiad Dody

Doda w niedzielnym wywiadzie zadrwiła z Radosława Majdana. Po tym, jak zobaczyła nagranie, na którym m.in. krytykował wokalistkę, wypaliła bez ogródek. - Zacznijmy od tego, z naszej dwójki, jedyną osobą, która siedziała w więzieniu, to był Radziu, kiedy n******y wychodził z klubu w Mielnie i z kolegą pobił policjantów. Ja wtedy robiłam prawo jazdy, kupiłam sobie periodyk i zobaczyłam, że jest na pierwszej stronie, zakuty w kajdankach - nie oszczędzała byłego męża. Były bramkarz już dodał pierwszy wpis w mediach społecznościowych po wywiadzie Dody. 23 lutego nieźle oberwało się także Dariuszowi Pachutowi, który nie ukrywał irytacji. Na Instagramie pokusił się o odpowiedź na jej słowa.