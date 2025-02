Marcin Patrzałek zdobył popularność jako wirtuoz gry na gitarze. Utalentowany 25-latek jest rozpoznawany na całym świecie. Muzyk wciąż nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Okazało się, że jego talent został doceniony przez samego Willa Smitha. To jednak nie wszystko. Aktor postanowił spotkać się z młodym artystą. Nagranie obiegło internet i szybko stało się viralem.

To nagranie obiegło internet. Will Smith był zachwycony talentem 25-letniego Polaka

Marcin Patrzałek niedawno wypuścił swoją nową piosenkę. Przy tworzeniu "First Love" współpracował z Willem Smithem i Indią Martinez. Artysta w tym celu wyjechał do Hollywood. Za oceanem miał możliwość spotkania z gwiazdorem. Wspólne momenty Patrzałka i Smitha zostały uwiecznione na wideo. Na nagraniu aktor rozmawia z 25-latkiem i jest pod wrażeniem jego ogromnego talentu. Klip został umieszczony na Instagramie i w ciągu zaledwie doby od publikacji zdobył siedem milionów wyświetleń i pół miliona polubień. "Kiedy spotkałem Willa Smitha i nauczyłem go mojego stylu. Nasz singiel jest już dostępny" - napisał Patrzałek pod nagraniem. Fani byli zachwyceni. "Legendarne umiejętności", "Po prostu talent", "Kiedy gwiazda gitary uczy gwiazdę kina", "Najlepsze wideo, jakie widziałem" - czytamy pod postem.

Marcin Patrzałek zachwycił swoim talentem nie tylko polską widownię. Lista jego sukcesów jest długa

Umiejętności Marcina Patrzałka zostały docenione już wiele lat temu. Gitarzysta i kompozytor rozpoczął przygodę z muzyką w wieku dziesięciu lat. W 2015 roku udało mu się zwyciężyć w polskim "Must Be The Music". Artysta nie ograniczał się tylko do jednego kraju. Trzy lata później Patrzałek wygrał we włoskim programie "Tu si que vales". Swoim talentem oczarował także jurorów w show "America's Got Talent". W wywiadzie z "Dzień dobry TVN" przyznał, że od najmłodszych lat wiedział, że gitara będzie nie tylko jego pasją, ale również zawodem. "Już w wieku 15 lat wiedziałem, że to jest to, co chcę robić zawodowo w życiu. W momencie, kiedy moje wideo w Internecie zaczęło przyciągać ludzi, to już na 18-stki znajomych nie miałem czasu chodzić, frekwencja w szkole też była poniżej 50 proc. Dużo poświęceń było, ale absolutnie nie żałuję i nie narzekam" - wyznał.