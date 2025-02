Rafał Brzoska odniósł ogromny sukces w biznesie jako założyciel i prezes InPostu. 10 lutego w trakcie konferencji "Polska. Rok przełomu" Donald Tusk zaproponował Brzosce stworzenie zespołu, który ma przygotować rekomendacje zmian deregulacyjnych. Czy to oznacza, że przedsiębiorca na stałe wkroczyć do polityki? Odniósł się do tej kwestii w najnowszym wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim.

Brzoska wchodzi do polityki? Jego odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości

Już na początku rozmowy w "Gościu Radia Zet", która odbyła się 21 lutego, Bogdan Rymanowski zapytał Rafała Brzoskę, czy planuje na poważnie wejść do polityki. Przedsiębiorca przyznał, że często jest o to pytany. - Nie zamierzam wchodzić do polityki. Jestem z krwi i kości człowiekiem biznesu, filantropem, myślę, że niezłym ojcem i niezłym mężem do tego. Natomiast od wielu miesięcy, i może to wybrzmiało po tej stronie rządowej, jednak pokazuję, że mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją i w Polsce, i w Europie. I wydaje mi się, że przez ostatnie półtora roku polski biznes nie miał szansy kreślić swojej wizji rozwoju tego kraju, bo nikt z biznesem nie rozmawiał. I wydaje mi się, że te krytyczne moje uwagi miały znaczenie - powiedział Rafał Brzoska w Radiu Zet. W dalszej części rozmowy Rafał Brzoska skomentował też kwestię polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, sytuacji mikroprzedsiębiorców czy sztucznej inteligencji.

Brzoska zainteresowany przejęciem TVN? Zabrał głos

W ostatnich dniach pojawia się wiele medialnych doniesień dotyczących sprzedaży TVN. Ponoć to właśnie Rafał Brzoska ma być zainteresowany tą inwestycją. Sam biznesmen stwierdził jednak, że nie chce tego komentować, ponieważ obecnie jest zajęty zupełnie czym innym. - Nie komentuję tego z prostego powodu. Dzisiaj, proszę mi wierzyć, 19-20 godzin na dobę staram się ogarnąć projekt deregulacji, oddać w ręce społeczników, którzy go będą prowadzili dłużej. I moja rola się skończy 1 czerwca - powiedział Rafał Brzoska w rozmowie z portalem Money.pl. Przedsiębiorca podkreślił jednak, że do tematu może chcieć wrócić po tym czasie. - Jak najbardziej - dodał. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Rafał Brzoska przejmie TVN? Miliarder zabrał głos.