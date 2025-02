Anna Dymna zdobyła serca widzów dzięki rolom w filmach takich jak "Trędowata" "Znachor", "Kochaj albo rzuć" czy "Janosik". Aktorka przez lata była związana z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, jednak w 2022 roku postanowiła przejść na emeryturę. Gwiazda również od wielu lat angażuje się w akcje charytatywne, prowadząc fundację "Mimo Wszystko", która wspiera m.in. osoby niepełnosprawne.

Anna Dymna wprost o emeryturze. Wyjawiła, czy ma na opłaty

Anna Dymna w niedawnym wywiadzie ze Światem Gwiazd otwarcie opowiedziała o swoim świadczeniu emerytalnym oraz powodach, dla których zdecydowała się zakończyć pracę w teatrze. - Trzy lata temu musiałam pójść na emeryturę, bo coraz częściej słyszałam, że starzy zabierają etaty, co jest straszną głupotą, ale nieważne - wyjawiła serwisowi. Choć Dymna uważa takie podejście za niesprawiedliwe, ostatecznie uznała, że rezygnacja z etatu wyszła jej na dobre. Przy okazji wyjawiła, czy otrzymywane świadczenie wystarcza jej na uregulowanie opłat. - Na tę emeryturę sobie poszłam i dobrze na tym wyszłam, bo mam emeryturę dużo wyższą, niż miałam pensję, bo dziesięć lat dłużej pracowałam. Mam na prąd w każdym razie - przyznała gwiazda w rozmowie z portalem.

Anna Dymna nie mówiła o synu. W wieku 16 lat przyjął nazwisko matki

Anna Dymna wraz z fizjoterapeutą Zbigniewem Szotem w 1985 roku doczekała się syna Michała. Aktorka nigdy nie ukrywała, że z pierworodnym łączy ją wyjątkowa więź, a w trakcie udzielanych wywiadów wielokrotnie mówiła o synu, jako o jej największej dumie. - W wieku 34 lat urodziłam sobie przyjaciela na całe życie. Mam dobrego syna. Ja go lubię. I on mnie chyba też - wyznała w programie "Dzień dobry TVN". Co ciekawe, aktorka na początku nie przyznawała się publicznie do tego, że doczekała się potomka. Gwiazda w tym samej rozmowie wyjawiła powody takiej decyzji - Wiele lat nie mówiłam, że mam syna Michała, bo on jest osobnym bytem, odrębnym człowiekiem, wstydził się i nie chciał, żebym o nim mówiła. (...) Teraz jest już dojrzały i wybacza mi, że o nim opowiadam - przyznała. Warto również dodać, że wyjątkowa więź matki z synem miała duży wpływ na decyzję Michała.