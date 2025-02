Aleksander Domogarow polskim widzom jest znany z roli Jurka Bohuna, Kozaka w "Ogniem i mieczem". Rosyjski aktor zdobył popularność w wielu znanych produkcjach. Można było go oglądać w filmach: "1920 Bitwa Warszawska", "Fala zbrodni" i "Krew z krwi". Od słynnej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza minęły ponad dwie dekady. Jak dziś wygląda Domogarow?

Aleksander Domogarow rozpoczął swoją karierę filmową w serialu historycznym "Pani de Monsoreau". Rosyjski aktor zdobył popularność w Polsce. Szczególną rozpoznawalność przyniósł mu film "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Pierwotnie to wcale nie Domogarow miał zagrać Jurka Bohuna. Reżyser widział w tej roli Bogusława Lindę, jednak ten ostatecznie odmówił. Polki bezwzględnie pokochały Aleksandra Domogarowa. Nie da się ukryć, że aktor zdobył serca wielu widzek. Wiele lat później wystąpił też w polskim serialu "Krew z krwi", w którym główną rolę grała Agata Kulesza. Obecnie mężczyzna ma 61 lat i prowadzi profile w mediach społecznościowych. Możemy zatem zobaczyć, jak zmienił się na przestrzeni lat. Spójrzcie, jak obecnie wygląda filmowy Bohun.

Aleksander Domogarow popiera Władimira Putina. "To mój prezydent"

Dziś filmowy Bohun nie cieszyłby się zapewne w Polsce aż taką sympatią. Aleksander Domogarow otwarcie bowiem popiera politykę Władimira Putina. Niejednokrotnie w dość obcesowy sposób przedstawiał swoje poglądy. W rozmowie z dziennikarzem, Matwiejem Ganapolskim, który porównał rosyjskiego prezydenta do północnokoreańskich Kimów, rujnujących swój kraj, aktor dał się ponieść emocjom. "A czemu byście k****y nie wyjechali z tego 'zapomnianego przez Boga' kraju, a my, po waszym wyjeździe, pomęczymy się nieco i, k****a, będziemy żyć! A pan niech wyjeżdża i tak szczeka. [...] Putin to mój prezydent" - mówił w wywiadzie.