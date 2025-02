Kwiat Jabłoni od 2018 roku działa na polskim rynku muzycznym. Występują w nim Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz. Rodzeństwo od dłuższego czasu odnosi ogromne sukcesy. Od niedawna Kasia występuje co jakiś czas z Wiktorem Dydułą, który dał się poznać w "The Voice od Poland", a obecnie robi solową karierę. Co fani sądzą o takim duecie? Zdaniem internautów, ich ostatni występ nie należał do najlepszych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnice Kasi i Jacka. "Nigdy czegoś takiego nie robiliśmy"

Kasia Sienkiewicz i Wiktor Dyduła wystąpili na gali Bestsellerów Empiku. Fani grzmią w mediach społecznościowych

18 lutego odbyła się gala Bestsellerów Empiku. Na scenie pojawiło się mnóstwo znanych gwiazd. Wśród nich znaleźli się Kasia Sienkiewicz i Wiktor Dyduła. Artyści wykonali piosenkę "Tam słońce, gdzie my". Nagranie z występu obiegło internet. Niestety, jak się okazało, połączenie głosów muzyków nie każdemu przypadło do gustu. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Zupełnie inne energie", "O nie", "Sztywno", "Katastrofa. Zepsuła taką fajną piosenkę" - czytamy na TikToku. "Hejty dla hejtu - było super" - broniła duetu jedna z internautek. A wy co sądzicie?

Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni o pracy z bratem. Planuje solową karierę?

Kasia Sienkiewicz na gali Bestsellerów Empiku opowiedziała również o swojej współpracy z bratem. W rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że bardzo się cieszy, że posiada rodzeństwo. Dodała, że nie jest jedyną osobą w branży, która tworzy duet z bratem lub siostrą. Kasia z Kwiatu Jabłoni została zapytana o przyszłość zespołu. - Kwiat Jabłoni nadal funkcjonuje, ale ja mam wielką nadzieję, żeby wydać coś swojego, brać udział w projektach muzycznych osobno, pierwszy raz zdarzyło mi się to z zespołem T.Love. Teraz ogromnie się cieszę, że z Wiktorem (Dydułą - przyp. red.) coś zaśpiewam, bo bardzo, bardzo potrzebuję też tego, żeby robić swoje rzeczy muzyczne. Z bratem często musimy iść na kompromisy, więc fajnie zrobić coś swojego. (...) Chciałabym zrobić piosenkę, która jest tylko moja - wyznała w wywiadzie z Plotkiem. ZOBACZ TEŻ: Ekspert wybrał najlepsze stylizacje Bestsellerów Empiku. "Kasia Sienkiewicz poszła na całość"