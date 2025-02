W zagranicznych mediach ostatnio pojawiły się informacje, że Papież Franciszek przebywa aktualnie w szpitalu, a jego stan zdrowia jest poważniejszy, niż początkowo sądzono. 18 lutego Watykan poinformował, że duchowny ma obustronne zapalenie płuc. Podkreślono, że badania laboratoryjne, prześwietlenia klatki piersiowej i stan kliniczny Ojca Świętego "w dalszym ciągu przedstawiają złożony obraz", co bardzo zaniepokoiło wiernych. W związku z tym Papież Franciszek musi zostać poddany dalszej terapii farmakologicznej. Dziennik "La Repubblica" napisał, że jego stan zdrowia się pogarsza. "Następne godziny będą decydujące. Możliwe są również zaburzenia równowagi w innych narządach" - poinformował profesor Massimo Andreoni w gazecie "Il Messaggero". Mimo ciężkiego stanu zdrowia Papież ma pozostawać w dobrym nastroju i prosi o modlitwy o jego zdrowie. Bogata biografia Papieża Franciszka od zawsze przyciągała wielu ciekawych kolei jego życia. Nie wszyscy wiedzą, że kiedy Jorge Mario Bergoglio, bo tak brzmi prawdziwe imię duchownego, ma w swoim życiu kilka romantycznych epizodów. Poznajcie te historie.

Papież Franciszek miał dwanaście lat, kiedy oświadczył się ukochanej. "Odrzuciłam zaręczyny"

Jedną z miłości Papieża Franciszka w młodości była Amalia Damente. Kiedy było już wiadomo, że to właśnie on zostanie papieżem Damante wspominała w wywiadach, że zamarła siedząc przed telewizorem i słysząc te wieści. Nie mogła uwierzyć, że jej miłość z dzieciństwa została głową Kościoła. Ich relacja zaczęła się w dzieciństwie od przyjaźni. Damante wspominała, że dwunastoletni Jorge się jej oświadczył.

Jorge był cudowny, porządny, miły chłopak. Podobałam mu się. Napisał do mnie list. "Pobierzemy się, a ja kupię Ci dom, żebyśmy mogli w nim razem mieszkać. Jeśli się nie zgodzisz, zostanę księdzem"

- zwierzyła się kobieta w rozmowie z reporterem argentyńskiej telewizji. "Szczęściem dla niego, odrzuciłam oświadczyny" - wspominała w jednym z wywiadów Amalia Damente.

Papież Franciszek był w seminarium, kiedy zauroczył się w dziewczynie. Poznał ją na weselu wujka

W książce "Life. La mia storia nella Storia" (czyli w tłumaczeniu "Życie. Moja historia w Historii" - przyp. red.), którą Papież Franciszek napisał wspólnie z dziennikarzem Fabio Marchese Ragoną dowiedzieliśmy się, że duchowny podczas pobytu w seminarium został zaproszony na wesele do swojego wujka i spotkał tan dziewczynę, która go oczarowała. Wspominał w wywiadach, że był zauroczony jej urodą i inteligencją. Podkreślał, że nie mógł przestać o niej myśleć i nie potrafił skupić się na modlitwie. "Byłem ciągle wolny, ponieważ byłem w seminarium. W każdej chwili mogłem wrócić do domu i tyle. Musiałem jeszcze raz przemyśleć moje wybory. Wybrałem ponownie, lub bardziej zostałem wybrany, by podążyć ścieżką wiary" - wspomniał w książce "Na niebie i ziemi".