Szpak otworzył sklep. Tęczowe skarpety i notes za 150 zł to nie koniec

Michał Szpak po tym, jak w 2011 roku zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "X Factor", w którym ostatecznie zajął drugie miejsce, na stałe ugruntował swoje miejsce w polskim show-biznesie. Znany z oryginalnego stylu artysta niedawno zdecydował się na zaskakujący krok. Postanowił zarabiać na swoim wizerunku.

Zobacz wideo Michał Szpak o powrocie do TVP. Mówi o odświeżeniu i tolerancji

Michał Szpak ze specjalną ofertą dla fanów. Do kupienia notesy, berety i skarpety

Michał Szpak w niedawnym poście na Instagramie wyjawił, że uruchomił nowy biznes. "W moim BIO znajdziecie link do strony, na której znajdziecie wszystko, co trzeba ode mnie dla was! Pozwólmy sobie na miłość bez ograniczeń" - zachęcał wokalista. Okazuje się, że artysta otworzył sklep internetowy, w którym fani mogą zakupić ubrania i akcesoria związane z jego stylem. Oferta merchu nawiązującego do wokalisty jest dosyć bogata, jednak ceny produktów nie należą do najniższych. W sklepie Szpaka znajdziemy takie rzeczy jak bluzy za 260 zł, tank topy za 90 zł, oraz koszulki za 130 zł. Jednak szczególną uwagę przyciągają dodatki, na których zakup nie każdy może sobie pozwolić. Wśród nich są m.in. tęczowe skarpety za 55 zł, plakat za 30 zł, wełniany beret za 110 zł, a także ekskluzywny notes, który kosztuje 155 zł i jest promowany jako idealny gadżet dla każdego wielbiciela artysty.

Michał Szpak pochwalił się niezwykłym prezentem. Nie należał do najtańszych

Michał Szpak w nowym roku postanowił sprawić sobie wyjątkowy prezent, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. Na zdjęciu opublikowanym na instagramowym koncie artysty możemy zobaczyć przykryty narzutą samochód, ozdobiony wielką czerwoną kokardą i balonami. "Zasłużyłem, jak coś" - podpisał fotografię artysta, wywołując wiele pozytywnych komentarzy ze strony obserwujących go fanów. "Pogratulować Mikołaja. Michał kto jak nie ty", "Ciężka praca się opłaca", "Zasłużyłeś", "Nie możemy się doczekać, aż go rozpakujesz!", "Ooo, mógłbyś rozpakować, chciałabym ujrzeć ten skromny prezencik" - pisali rozentuzjazmowani wielbiciele wokalisty.