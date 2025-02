Rafał Brzozowski przez lata był jednym z pupilków Jacka Kurskiego. Artysta często występował w programach Telewizji Polskiej a niektóre z nich, jak "Koło fortuny", "Jaka to melodia?" i "The Voice Senior" nawet prowadził. Jednak po zmianie władzy wokalista przestał pojawiać się na Woronicza, a jego kariera nieco przycichła.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Brzozowski komentuje plotki o swoich relacjach. "To jest trochę nieuczciwe"

Rafał Brzozowski odwiedził Watykan. Udzielił wywiadu w Radiu Watykańskim

Rafał Brzozowski po zakończeniu współpracy z Telewizją Polską skupił się na rozwijaniu swojego pensjonatu Brzozowy Dwór oraz kontynuował koncertowanie z umiarkowanym zainteresowaniem fanów. Okazuje się jednak, że artysta pomimo porażek nie zraził się do mediów i niedawno poinformował o kolejnym zawodowym wyzwaniu. Gwiazdor w ostatnich dniach odwiedził Włochy, gdzie nie tylko wypoczywał. "Weekendowa podróż do Rzymu - Msza Święta dla artystów, zwiedzanie miasta i wizyta w Radiu Watykańskim" - wyznał w relacji z zagranicznych wojaży na swoim instagramowym koncie. Na wrzuconym do sieci nagraniu możemy zobaczyć uduchowionego artystę m.in. przy Bazylice Świętego Piotra. Brzozowski, relacjonując swoją wizytę w Watykanie, podzielił się wrażeniami z uroczystej atmosfery panującej w mieście. W swoim nagraniu zwrócił uwagę na piękną, słoneczną pogodę oraz na tłumy pielgrzymów zgromadzonych na placu. Opowiedział o długiej kolejce do Drzwi Świętych, które zostały otwarte przez papieża w ramach Roku Jubileuszowego. - Jestem oczywiście na dziedzińcu Radia Watykańskiego, bo zostałem zaproszony na krótki wywiad po specjalnej mszy - dodał na nagraniu rozentuzjazmowany artysta.

Wykształcenie Rafała Brzozowskiego ma niewiele wspólnego z muzyką

Rafał Brzozowski nigdy nie ukrywał, że pomimo iż muzyka odgrywa w jego życiu ważną rolę, to w młodości pasjonował się również sportem. Pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach - jego ojciec osiągał sukcesy w zapasach, co miało wpływ na zainteresowania młodego Rafała. Sam artystka ukończył nawet Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie zdobył kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego. Ostatecznie jednak Brzozowski z powodu kontuzji postawił na muzykę, z którą jest związany do dzisiaj.