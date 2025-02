Na początku 2000 roku w polskiej telewizji wyemitowano pierwsze odcinki argentyńskiej telenoweli "Zbuntowany anioł", która okazała się absolutnym hitem. Główną bohaterką serialu jest rezolutna Milagros (w tej roli Natalia Oreiro), która trafia do rezydencji bogatej rodziny DiCarlo, gdzie zakochuje się w przystojnym Ivo. Facundo Arana, który wcielił się w jej ukochanego, szybko stał się obiektem westchnień i zachwytów polskich nastolatek, które z zapartym tchem śledziły zawiłe miłosne losy pary. Co dziś słychać u aktora, który tak bardzo zauroczył Polki? W marcu aktor wcielający się w Ivo kończy 53 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

Facundo Arana dzięki roli Ivo rozkochał w sobie Polki. Jak wygląda 25 lat od premiery serialu?

Dzięki roli Ivo DiCarlo argentyński aktor Facundo Arana zyskał nie tylko rzesze fanów na całym świecie, ale także międzynarodową rozpoznawalność. Po roli w "Zbuntowanym aniele" aktor otrzymywał niezliczne propozycje serialowo filmowe, ale ponad dziesięć lat temu postanowił skupić się głównie na teatrze i to właśnie występy na scenie są jego największą pasją. Nie wszyscy wiedzą, ze Facundo Arana rozwija się także muzycznie. Chociaż od wydania jego ostatniego albumu "Salir a tocar" minęło już siedem lat, to muzyka nadal jest jego wielką miłością. W serialu mogliśmy oglądać go głównie w wydaniu z długimi włosami. Jak aktor wygląda dzisiaj? Mimo że od premiery serialu minęło już kilkanaście lat, to fanki nadal szaleją na jego punkcie.

Facundo Arana szczęśliwie ułożył sobie życie. Aktor doczekał się trójki dzieci

Facundo Arana założył także rodzinę. Od 2012 jest szczęśliwym mężem modelki Marii Susini, z która doczekał się trójki dzieci. Córki Indii i bliźniaków Yaco i Moro. Serialowy Ivo jest także aktywny w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje zdjęcia z podróży i pokazuje swoją rodzinę. Na profilu aktora często przewijają się także zwierzęta. Facundo Arana jest aktywistą walczącym o ich prawa i tego uczy także swoje dzieci. Sam ma m.in. psa, fretkę i królika.