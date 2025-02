Agnieszka Kaczorowska, odkąd w październiku 2024 roku wyszło na jaw, że nie jest już z mężem, znajduje się na świeczniku. Małżonkowie według tego, co wyznał Maciej Pela, mieli ustalić, że nie piorą brudów w mediach, ale szybko się to zmieniło. Zaczęło się od wywiadu aktorki w programie Kuby Wojewódzkiego w listopadzie, kiedy to potwierdziła, że naprawdę jej związek się zakończył. 8 listopada to tancerz przerwał milczenie i udzielił po raz pierwszy wywiadu dotyczącego ich rozstania. Od tego momentu co jakiś czas dochodzą do nas nowe smaczki dotyczące ich relacji. Uwagę zwrócił także najnowszy post aktorki na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska kokietuje. Co napisała?

16 lutego na profilu na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej pojawiła się seria profesjonalnych zdjęć. Aktorka pozuje w pałacu, ma na sobie czerwoną satynową sukienkę sięgającą ziemi, eksponującą ramiona. Całość dopełniły sandały na obcasie wykonane z paseczków oraz szeroka bransoletka. Kaczorowska włosy zostawiła rozpuszczone i wybrała delikatny makijaż. Widać, że w takim wydaniu czuła się bardzo dobrze, a nastrój, jaki bije ze zdjęć, skusił ją do romantycznego wyznania. Tancerka, którą w marcu będziecie mogli oglądać w "Tańcu z gwiazdami", gdzie będzie szkolić aktora Filipa Gurłacza, pokusiła się o poruszający wpis. Opublikowała fragment utworu Igora Herbuta.

I to jak / Tak na mnie patrzysz / Pięknie / Mną kołysze / Tańczmy / Niech wszyscy czują / Ile jest warte / Życie tańczmy

- brzmią słowa piosenki "Tańczmy". Na koniec zwróciła się do artysty: "@aigorek skradasz wrażliwe serca #dziękuję". Czy ten wpis jest skierowany do kogoś konkretnego? Jak na razie do mediów nie dotarły oficjalnie informacje, czy aktorka ma nowego partnera. W rozmowie z Plotkiem tancerka podkreśliła, że po małżeństwie z Maciejem Pelą wyciągnęła wnioski i będzie bardziej dbać o prywatność.

Partnerka Łukasza Schreibera zareagowała na post Agnieszki Kaczorowskiej

Wśród osób, które polubiły wpis Agnieszki Kaczorowskiej, znalazła się Weronika Reiter, czyli obecna ukochana Łukasza Schreibera. To kolejny raz, kiedy wyraziła, że jest po stronie tancerki. 11 lutego pisaliśmy o tym, że partnerka byłego męża Marianny Schreiber okazała jej wsparcie ws. tak zwanej "afery listowej".