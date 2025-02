Już 14 lutego obchodzone będą walentynki. Z tej okazji wiele restauracji przygotowało specjalne menu dla gości. Osoby, które tego dnia postanowią świętować dzień zakochanych, mogą liczyć na wyjątkowe ugoszczenie. Swoją ofertę przedstawiła Magda Gessler. Restauratorka przedstawiła menu na walentynki w restauracji u "Fukiera". Cena może szokować.

Magda Gessler ma specjalną ofertę na walentynki. Cena może szokować

Nie da się ukryć, że ceny w restauracji "U Fukiera" są wysokie. Magda Gessler tłumaczy je tym, że na miejscu ważne jest nie tylko samo jedzenie, ale również wyjątkowe doświadczenie. Goście mogą skorzystać z kolacji walentynkowej. Gessler przygotowała dwa menu: mięsne i wegetariańskie. Chętni będą mogli się nacieszyć aż pięcioma daniami. Wśród nich w pierwszej wersji znalazły się: "Koktajl mango-awokado z lekko pikantną krewetką pod pianką z pomarańczy; aksamitny krem ze szparagów i szpinaku z nutą chili, obsypany chrustem z pora, oprószony pudrem z bekonu, do tego kawior ze słodkiej marchwi; comber z sarny na kremowym purée z selera i karczochów i aromatycznym demi glace z palonych warzyw z dodatkiem jeżyn, w towarzystwie grzybów i jarmużu; filet z jesiotra na makaronie z sepią, muśnięty miłosnym sosem z ostryg i muli, do tego pocałunek brokułów dekorowanych czerwonym kawiorem; słodkie serce pełne truskawkowej rozkoszy z płynną niespodzianką w środku" - czytamy w menu. Nie zabrakło opcji bezmięsnej: Warzywny szaszłyk z grzybami shitake na delikatnym musie z selera i aromatycznym demi glace z palonych warzyw z wiśniową pianką i płatkami róż; suszone pomidory, aromatyczny czosnek, szpinak i kruszone tofu z pistacjami splecione makaronem". Za taką przyjemność trzeba zapłacić aż 390 złotych od osoby, czyli 780 złotych za parę. Dodatkowo trzeba doliczyć napoje. Dużo czy mało?

Nie tylko Magda Gessler organizuje specjalne walentynki. Kuba Wojewódzki też ma ofertę dla zakochanych

Kuba Wojewódzki również przygotował ucztę dla gości w restauracji "Niewinni Czarodzieje 3.0". Menu obejmuje cztery dania. "Przegrzebki, marchew, awokado, pestki dyni, sos holenderski; bulion z kaczki, rillettes z kaczki, wędzony twaróg, dzika róża, malina; perliczka, polenta, szalotka, dziki brokuł, jus z perliczki, lubczyk; truskawka, malina, werbena cytrynowa, zabajone, prosecco, czekolada gold" - tak brzmi propozycja mięsna. "Wędzone orzechy nerkowca, chili, tapioka, cebulka, chrupiący seler; topinambur, biała czekolada, czosnek, tymianek; chałka, palone masło, rukiew wodna, domowe kiszonki, zielone jabłko, lubczyk" - znajdziemy w opcji wegetariańskiej. Za kolację u Wojewódzkiego trzeba zapłacić 250 złotych od osoby, czyli 500 złotych od pary. Napoje są wliczone w cenę. Rezerwacja na 16:00, czyli bez muzyki na żywo, to koszt o 20 złotych mniejszy.