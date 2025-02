Omenaa Mensah dała się już poznać jako prezenterka telewizyjna i ukochana Rafała Brzoski, ale nie każdy wie, że jej ogromną pasją jest architektura wnętrz. Gwiazda sama zaprojektowała i urządziła swoją posiadłość. We wnętrzach rezydencji na peryferiach Warszawy luksus łączy się z nowoczesnością. Nie brakuje też etnicznych akcentów.

Luksusowa posiadłość Omeny Mensah i Rafała Brzoski

W sypialni Omeny Mensah i Rafała Brzoski dominuje styl boho. W centralnym punkcie pomieszczenia ulokowano duże łóżko z baldachimem, który nadaje klimatu całemu wystrojowi. W sypialni znalazł się także stolik kawowy, szezlong oraz ozdobne lampy. Jasne barwy doskonale kontrastują z ciemnymi zasłonami i dekoracjami. Prawdziwą ozdobą domu prezenterki i biznesmena są białe, kręcone schody, które łączą oba piętra apartamentu. We wnętrzach w oczy rzucają się stylowe meble, rzeźby, ale także piękne dodatki z różnych stron świata. Na ścianach możemy znaleźć także liczne obrazy i fotografie.

Wnętrza domu Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Łazienka w marmurach i okazała garderoba

W kuchni Omeny Mensah dominują minimalistyczne rozwiązania. Szare meble zostały połączone z ciemnym blatem. Nowoczesna przestrzeń jest jednocześnie bardzo stylowa. To samo można powiedzieć o łazience, która jest urządzana w ciemnych barwach, ale z dużą ilością marmurów. Na zamieszczonych w sieci ujęciach możemy dostrzec też dużych rozmiarów garderobę. Celebryci dbają także o swoją kondycję fizyczną. Nic więc dziwnego, że w ich posiadłości znalazła się także prywatna siłownia. Nie brakuje tam urządzeń do cardio, ale także do sprzętu do treningu siłowego. Zakochani relaksują się z kolei na tarasie, z którego rozpościera się widok na Warszawę. Prezenterka zdecydowała się na nietypowe meble w kolorze błękitnym. Taras został także udekorowany kwiatami i ozdobnymi donicami. To zdecydowanie idealne miejsce na relaks. Zdjęcia posiadłości Omeny Mensah i Rafała Brzoski, które zostały udostępnione w mediach społecznościowych, znajdziesz w naszej galerii na górze strony.