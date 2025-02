Whitney Houston w szczycie kariery była znana niemal w każdym zakątku świata. Gwiazda miała miliony fanów i słuchaczy, a przez całą karierę sprzedała ponad 200 milionów egzemplarzy swoich płyt. Choć była wielbiona przez masy, za zamkniętymi drzwiami zmagała się z osobistymi problemami. Whitney zmarła 11 lutego 2012 roku z powodu przypadkowego utonięcia, do którego mogło doprowadzić zażycie substancji psychoaktywnej. Jak opowiadają znajomi, na krótko przed śmiercią Houston doświadczyła traumatycznego przeżycia, które według niektórych mogło stanowić zapowiedź jej odejścia.

Whitney Houston zmarła 13 lat temu. Przed jej śmiercią doszło do przerażającego zajścia

O tragicznej śmierci artystki opowiedzieli znajomi rodziny w dokumencie "Lifetime - Whitney Houston & Bobbi Kristina Brown: Didn’t We Almost Have It All". Jak się okazało, do nietypowego zajścia doszło ostatniej nocy w życiu Whitney. - Krissi [Bobbi Kristina, córka Houston - red.] została sama. W końcu poszła się wykąpać, włożyła słuchawki i leżała w wannie. Zasnęła - opowiadał w filmie przyjaciel rodziny. - Whitney powiedziała, że Bóg kazał jej sprawdzić, co u Krissi. Jej matka była dosłownie jej wybawcą. Gdyby nie weszła do łazienki w tej samej sekundzie, w której to zrobiła, Krissi umarłaby - wyjawiła dalej chrześniaczka piosenkarki, Brandi Boyd.

Zważając na powód śmierci Whitney, który miał być przy tym powiązany z zażyciem niedozwolonych substancji oraz problemami z sercem, wiele osób uważa, iż zajście z Bobbi Kristiną było zapowiedzią kolejnych wydarzeń.

Bobbi Kristina Brown również odeszła tragicznie. Córkę Whitney Houston spotkał okropny los

22-letnią Bobbi Kristinę odnaleziono nieprzytomną w wannie w styczniu 2015 roku. Córka gwiazdy kolejne sześć miesięcy przebywała w śpiączce, lecz jej stan jedynie się pogarszał. Ostatecznie 26 lipca tego samego roku młoda kobieta zmarła, a jako powód określono zatruciem alkoholem i substancjami psychoaktywnymi, przez które się podtopiła. Śledczy nigdy nie rozstrzygnęli przy tym, czy był to wypadek.

