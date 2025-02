Dorota Wellman to ceniona dziennikarka, która od kilkunastu lat związana jest z TVN-em. Wielu uwielbia jej duet z Marcinem Prokopem - są gospodarzami "Dzień dobry TVN" od 2007 roku, czyli momentu, kiedy prezenterka związała się stacją. Mimo że Wellman rzadko decyduje się na wywiady, nie odmówiła występu w programie "Mówię Wam" Mateusza Hładkiego. Wspomniała tam o swoich zmaganiach z migreną. Nie ukrywała, że choroba utrudniała jej życie.

Dorota Wellman od lat zmaga się z migreną. Poddała się pewnemu zabiegowi

Od lat dziennikarka walczy z migreną, o czym wielokrotnie mówiła. Zdarzało się, że Wellman nie pojawiała się na planie "Dzień dobry TVN" właśnie przez zdrowotne zmagania związane z bólem głowy. W rozmowie z Mateuszem Hładkim opowiedziała o problemach, które ją dotykają przez nawracającą migrenę. - Ponad trzy miliony Polaków choruje na migreny. Więc jak ktoś mówi komuś, że go boli główka, to proszę uważać z tymi żartami, bo to może być migrena - zaznaczyła dziennikarka.

To jest bardzo ciężka choroba. Rozwala głowę, traci się wzrok tak jak ja, traci się możliwość mówienia, traci się koordynację. (...) nie możesz pracować, jechać samochodem. No żyć normalnie

- opisywała w programie. Wellman wyznała, że gdy przeszła, potencjalnie bezproblemowo COVID-19, pojawiły się u niej kolejne problemy zdrowotne - migotanie przedsionków. Poddała się pewnemu zabiegowi. - Brałam proszki, ale to jest obciążenie ogromne dla organizmu i w związku z tym zdecydowałam się na ablację. Jestem jak nowo narodzona. Namawiam teraz pacjentów, żeby decydowali się na ten zabieg, bo on zmienia życie o 180 stopni. (...) to jest cud, cud medycyny współczesnej - wyjawiła.

Dorota Wellman o pracy dzięki znajomościom. "Nie miałam układów"

Prezenterka odniosła się także do zarzutów o to, że pracę w mediach dostała dzięki znajomościom. Nic z tych rzeczy. - Piszą, że przez układy weszłam do telewizji. Nigdy nie miałam żadnych układów. (...) piszą, że jestem dziecko reżimowe, no, moja mama i mój ojciec nigdy nie byli partyjni. Wszystko, co robię, zawdzięczam sobie i ludziom, których spotkałam po drodze - wyznała w "Mówię Wam".