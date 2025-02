Maciej Miecznikowski większą popularność zdobył w 2000 roku, gdy dołączył do zespołu Leszcze. Grupa zasłynęła z takich hitów, jak "Kombinuj dziewczyno" czy "Ta dziewczyna". W 2013 roku piosenkarz postanowił opuścić zespół. Wielki powrót zaliczył w 2018 roku. W międzyczasie udało mu się zrobić karierę solową. Mężczyzna był prowadzącym programu "Tak to leciało" i występował w "Bitwie na głosy". Spełniał się również jako aktor dubbingowy. Od tego czasu minęły lata. Jak Miecznikowski wygląda dzisiaj?

Maciej Miecznikowski był gwiazdą Leszczy. Jak dzisiaj wygląda? Zmienił się nie do poznania

Maciej Miecznikowski lata spędził na scenie. Nie stronił również od występów w telewizji. To właśnie tam poznał swoją ukochaną. Agnieszka była prezenterką telewizyjną. Po raz pierwszy zobaczyła przyszłego, wówczas, męża na ekranie. "Ktoś przeglądał materiały z koncertu monograficznego, jaki zespół nagrał dla naszej stacji. Wpatrywałam się w monitor, myśląc: 'Co za koleś! Jaki on jest zabawny'. Moją uwagę przykuły jego czarne jak węgle oczy i uwodzicielski niski głos" - mówiła w rozmowie z portalem Styl Interia. Para doczekała się dwójki dzieci. Maciej Miecznikowski niedawno pojawił się w programie "halo tu polsat". Nie da się ukryć, że lider zespołu Leszcze bardzo się zmienił. Chcecie wiedzieć, jak obecnie wygląda? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Maciej Miecznikowski ma problemy ze zdrowiem. Ma za sobą wiele operacji

Maciej Miecznikowski ma wiele problemów ze zdrowiem. Jakiś czas temu w "Pytaniu na śniadanie" powiedział, że zmaga się z otosklerozą. Choroba może doprowadzić nawet do całkowitej utraty słuchu. Miecznikowski przeszedł już wiele operacji, ale na co dzień nosi apart słuchowy. "Na prawe ucho prawie nie słyszę. Miałem już sześć operacji i pewnie konieczne będą kolejne. Choruję na otosklerozę. Kosteczki w moich uszach się zrastają. Trzeba je więc rozwiercać, a po każdej takiej ingerencji słuch coraz bardziej się przytępia. To samo miał Beethoven, przynajmniej to mnie z nim łączy. Medycyna do dziś nie potrafi wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Jeśli ktoś znajdzie odpowiedź na to pytanie, pewnie otrzyma Nagrodę Nobla" - wyznał kilka lat temu w wywiadzie z Plejadą.