Donatan zyskał popularność jako producent muzyczny. Szczególną rozpoznawalność przyniosła mu wieloletnia współpraca z piosenkarką Cleo. Utwór "My Słowanianie" był początkiem ogromnej kariery producenta i artystki jako duetu. Wystąpili z nim na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji. W ostatnim czasie Donatan nie zwalnia tempa. Nigdy nie ukrywał, że dzięki muzyce dorobił się fortuny. Jest również przedsiębiorcą. Ostatnio wyszło na jaw, jaki jest jego majątek. Ta informacja zwala z nóg.

Ile Donatan ma mieszkań? Producent muzyczny opowiedział o swoim pokaźnym majątku

Donatan dorobił się olbrzymiego majątku nie tylko dzięki muzyce, ale również licznym inwestycjom. W rozmowie z Żurnalistą wyznał, że wśród nich znalazło się wiele mieszkań. Mężczyzna nie ukrywał, że liczba kupionych przez niego apartamentów jest ogromna. Fani chcieli konkretną odpowiedź. W końcu Donatan na InstaStories pochwalił się, że ma grubo ponad sto nieruchomości. "Najbardziej cieszy pierwsze 100, do tego poziomu wiedziałem dokładnie [mam mieszkań - red.]. Potem ciężko już na bieżąco liczyć, musiałbym szukać aktów notarialnych, a potem je sprawdzać. Ta informacja nie jest dla mnie tak istotna. W przeciwieństwie do kwoty płynącej z tych inwestycji" - napisał producent muzyczny. Nie da się ukryć, że liczba mieszkań Donatana robi duże wrażenie.

Donatan u Żurnalisty. Padło mocne wyznanie

Donatan jakiś czas temu zawitał u Żurnalisty. W wywiadzie podjął temat swoich inwestycji. Przyznał, że kiedyś kupowanie mieszkań przychodziło mu z łatwością. Obecnie jednak sytuacja na rynku znacznie się pogorszyła. Producent muzyczny biadolił więc. -Co mogę powiedzieć, jest ciężko, bo kiedyś kupowałem mieszkania w pakietach po 10-15 sztuk, bo ceny były niższe za metr - zaczął. - Teraz niestety muszę kupować pięć-sześć sztuk, bo tak ceny poszły w górę. Jest mi ciężko z tego powodu. Naprawdę, wolałbym kupować więcej. I teraz ktoś się na to oburzy. A to jest też ciężar - podkreślił. Jesteście zaskoczeni?