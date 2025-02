Grzegorz Markowski to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, który bez wątpienia zapisał się w historii polskiej muzyki rockowej. Frontman zespołu Perfect 23 września 2024 roku skończył 71 lat. W 2021 roku podjął decyzję o zakończeniu kariery muzycznej i przejściu na emeryturę. "Z ciężkim sercem chcę was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla was, tak jak grałem przez lata" - informował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co dziś słychać u Markowskiego? Najnowsze wieści przekazała ostatnio w jednym z wywiadów córka muzyka, Patrycja Markowska.

Patrycja Markowska wyjawiła, czym zajmuje się jej ojciec. "Cały czas się zaśmiewamy"

Grzegorz Markowski od jakiegoś czasu rzadko pokazuje się publicznie i w pełni korzysta z uroków emerytury. Jego córka Patrycja Markowska w ostatniej rozmowie z Radiem ZET wyjawiła, że jej tata nie narzeka na nudę i od kiedy nie pracuje, ma się świetnie. Wokalistka przyznała, że wcześniej miała obawy, czy zejście ze sceny nie odbije się na jej tacie negatywnie, ale w tej kwestii bardzo się zaskoczyła.

Bałam się, że być może brak koncertów będzie na niego źle działał, ale widzę, że bardzo tego potrzebował. Potrzebował nie spieszyć się

- powiedziała w rozmowie. Markowska wyjawiła także, jak jej tata spędza swój wolny czas. "Chodzi z mamą i psem do lasu. Gotują. Potrafią gdzieś wyjechać. Spotykają się ze znajomymi. Ze mną raz w tygodniu. Rodzice bardzo lubią się z moim mężem. Cały czas się zaśmiewamy" - wyznała.

Patrycja Markowska o trudnej decyzji ojca. "Zawsze miał problem ze stawianiem granic i asertywnością"

Grzegorz Markowski, zanim zdecydował się na zakończenie muzycznej kariery, bardzo długo zastanawiał się nad swoją decyzją. Artysta, który większość czasu poświęcał na koncertowanie, w końcu stwierdził, że chciałby ten czas przeznaczyć swoim bliskim i doszedł do wniosku, że przez niemal cztery dekady na scenie w pełni zasłużył na przejście na emeryturę. Patrycja Markowska w rozmowie z Radiem ZET przyznała, że jej tata już od dawna potrzebował odpoczynku, ale jak sama podkreśliła, "zawsze miał problem ze stawianiem granic i asertywnością". Właśnie dlatego tak długo zwlekał z tą decyzją. Brakuje wam Grzegorza Markowskiego na polskiej scenie?