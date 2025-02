Program "Europa da się lubić" miał na celu przybliżyć Polakom europejską kulturę. Show zadebiutował na antenie w 2003 roku, zanim jeszcze nasi rodacy zadecydowali w referendum, że chcą przystąpić do UE. Jego gospodynią była Monika Richardson, która obecnie prowadzi autorski internetowy program "The Richardson Star". W ostatnim odcinku dziennikarka rozmawiała z Conrado Moreno. Co słychać u Hiszpana, którego przed laty pokochali widzowie?

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Richardson o studiach córki. To dla niej eksperyment

Conrado Moreno w programie Moniki Richardson. Opowiedział o dzieciach

Goście programu "Europa da się lubić" szybko podbili serca polskich widzów. Jednym z nich był Conrado Moreno, który dzięki show zyskał status pierwszoligowego celebryty. Hiszpan wystąpił później w kilku innych programach rozrywkowych, takich jak "Taniec z gwiazdami", "Gwiazdy tańczą na lodzie" czy "Fort Boyard". Z czasem jednak zaczął coraz rzadziej pojawiać się w mediach. Ostatnio powrócił jednak na ekrany w roli prowadzącego "Dobrego dnia" w TVP3 Warszawa. Moreno przypomniał o sobie także za sprawą programu "The Richardson Star", w którym niedawno wystąpił. W rozmowie z Moniką Richardson opowiedział między innymi o dwójce swoich dzieci. Okazuje się, że pociechy celebryty mają inne matki.

Rzeczywiście tak życie prywatne mi się ułożyło, ale mamy bardzo dobre relacje z mamami moich dzieci i faktycznie mam dwoje dzieci z dwóch różnych relacji

- przyznał Hiszpan. - Tak pewnie miało być, z czego to wynika? Trudno mi pewnie stwierdzić, co jest tego wynikiem. Ja pewnie popełniłem wiele błędów w życiu i się przed nimi nie bronię i nie uciekam - wyjawił . Moreno stwierdził także, że Hiszpanie są dużo bardziej wyrozumiali niż Polacy. - Gdy coś się nie uda, noga się komuś powinie, to raczej nie wybaczamy (Polacy – przyp. red.) błędów i dużo wymagamy od drugiej osoby. W Hiszpanii wydaje mi się, że pod tym względem jesteśmy bardziej wyrozumiali - skwitował.

Conrado Moreno zdradził, czy jego dzieci mają ze sobą kontakt

W październiku ubiegłego roku w wywiadzie dla portalu ShowNews Conrado Moreno zdradził, że jego dzieci mają ze sobą kontakt, pomimo iż dzieli je spora różnica wieku i mają inne matki. "Ojcostwo jest dla mnie bardzo ważną rolą. Staram się na tyle, na ile mogę, uczestniczyć w życiu moich dzieci. Oczywiście nie zawsze jestem dostępny, bo moja praca wymaga zaangażowania wieczorami czy w weekend" - powiedział. Celebryta dodał także, że możliwe jest to także dzięki jego dobrym relacjom z byłymi partnerkami. "Mam dobry kontakt z mamami moich dzieci. Ludziom nie wychodzą związki, to nie jest żadna ułomność. Trzeba zadbać o to, by potem jakoś poukładać te relacje i nie było konfliktów" - wyznał.