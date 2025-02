W 2023 roku Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami wyprowadzili się z warszawskiej willi i zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Rodzina postanowiła podążać za marzeniami i osiedliła się w Miami. Od tego czasu Rubikowie pokazują swoją codzienność fanom w mediach społecznościowych. Szczególnie to Agata Rubik regularnie publikuje kadry z USA. Na jej instagramowym profilu nie brakuje zdjęć z najbliższymi. Jedna z fotografii bardzo zaskoczyła internautkę.

Agata Rubik wstawiła rodzinne zdjęcie. Taki komentarz to rzadkość

Agata Rubik regularnie komunikuje się z fanami w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie zebrała ponad 230 tysięcy obserwujących. Celebrytka wielokrotnie pokazywała, jak spędza czas z rodziną. Ostatnio wraz z bliskimi świętowała imieniny. Pod fotografią nie zabrakło miłych komentarzy. Fani zastanawiali się, do kogo podobne są córki Rubików. "Pięknie wyglądacie. Alicja cały tata z wyjątkiem niebieskich oczu mamy, a Helena cała mama z wyjątkiem brązowych oczu taty", "Ale super rodzinka, jedna córcia portret mamy, druga cały tatuś" - czytamy. Jeden z komentarzy był jednak bardzo zaskakujący. Internautka zasugerowała, że zdjęcie wygląda, jakby było wygenerowane przez sztuczną inteligencję. "Wyglądacie jak z AI" - czytamy. Zgadzacie się? Zdjęcie rodziny Rubików znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Rubik rozpływa się nad córkami. Powiedziała, jakie mają umiejętności

Córki Rubików chodzą do szkoły w Miami. Dziewczyny rozmawiają z rówieśnikami po angielsku. 15-letnia Helena i 11-letnia Alicja dobrze radzą sobie w komunikacji w dwóch językach. Ostatnio Agata Rubik pochwaliła się ich umiejętnościami. "Co pani sądzi o tym, że córki rozmawiają ze sobą po angielsku... pochwala to pani czy walczy z tym?" - zapytał jeden z fanów w sieci. "Rozmawiają ze sobą po polsku i angielsku. Z nami tylko po polsku. Szczerze mówiąc, podoba mi się to i bardzo im zazdroszczę ich angielskiego. Jedna z naszych najlepszych inwestycji" - wyznała w odpowiedzi celebrytka. ZOBACZ TEŻ: 15-letnia Helena Rubik przeszła metamorfozę. Rodzice potulnie spełnili jej zachciankę