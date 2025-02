Antoni Pawlicki dał się poznać jako utalentowany aktor. Fani mogli go podziwiać w takich produkcjach, jak "Big Love", "Jutro idziemy do kina" i "Papusza". Artysta występuje nie tylko w filmach, ale również na deskach teatru. Mało kto wie, że Pawlicki talent odziedziczył po sławnej babci. Była nią Barbara Rachwalska, słynna aktorka. W 2025 roku minie 31 lat od jej śmierci. Kobieta była gwiazdą PRL-u. Występowała w takich formatach, jak "Noce i dnie", "Alternatywy 4" i "Stawka większa niż życie". Rachwalska była ogromną inspiracją do Pawlickiego. Napisał o niej pracę magisterską.

Kim była babcia Antoniego Pawlickiego? Nazywano ją "aktorką drugiego planu"

Barbara Rachwalska ukończyła konspiracyjnie Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w 1944 roku. Swój debiut zaliczyła w spektaklu "Niespokojna starość" Leonida Rachmanowa, w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza oraz Mariana Wyrzykowskiego w Teatrze Wojska Polskiego. Aktorka wystąpiła w ponad 150 sztukach i zagrała dziesiątki ról w serialach i filmach. Pomimo ogromnych sukcesów, była kojarzona głównie z drugoplanowymi rolami. Jej wnuk podkreślał jednak, że cieszyła się z tego, co miała. - Nie była aktorką sfrustrowaną, nigdy też nie aspirowała do bycia gwiazdą - podkreślił Antoni Pawlicki w wywiadzie dla "Twojego Stylu". Jego babcia odeszła 23 grudnia 1993 roku.

Antoni Pawlicki odziedziczył talent po sławnej babci. Barbara Rachwalska była prawdziwą gwiazdą

Gdy Barbara Rachwalska zmarła, Antoni Pawlicki miał zaledwie dziesięć lat. Pamięta jednak, że jego babcia była "tytanem pracy". W wywiadzie z "Twoim Stylem" mówił, że Barbara Rachwalska potrafiła pogodzić pracę w teatrze, na planie filmowym i w radiu z domem i dziećmi. Pomimo tego gwiazda podkreślała, że aktorstwo jest bardzo wymagającym zawodem. - Dzięki temu, że babcia była aktorką, w moim domu mówiło się bardzo dobrze o aktorstwie. Miało to niewątpliwie wpływ na to, że zdecydowałem się zdawać do szkoły teatralnej - mówił Pawlicki w jednym z wywiadów.