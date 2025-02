Danuta Stenka to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. Artystka ma bardzo bogatą filmografię, a na swoim koncie znakomite role zarówno filmowe, jak i teatralne. Pierwsze zawodowe kroki stawiała w 1984 roku na scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie, więc już od ponad 40 lat oddaje się swojej pasji. Stenka niewiele zdradza na temat swojego prywatnego życia. Jak dziś wygląda? Aktorka niedawno pojawiła się na premierze filmu "Drużyna A(A)" i po raz kolejny zachwyciła.

Danuta Stenka zachwyciła na filmowej premierze. Aktorka od lat wierna jest krótkim włosom

Danuta Stenka ma na swoim koncie wiele znakomitych ról, ale to film "Nigdy w życiu!" najbardziej jest z nią kojarzony. Rolą Judyty zaskarbiła ogromną sympatię publiczności, a produkcja była prawdziwym hitem. Stenka wielokrotnie udowadniała, że doskonale radzi sobie zarówno w komediowych, jak i dramatycznych rolach. Jednym z ostatnich projektów, w jakich wzięła udział, jest film "Drużyna A(A)", gdzie wcieliła się w rolę Wioli. To historia czwórki osób z chorobą alkoholowa, która, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje próbę przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Danuta Stenka zachwyciła na premierze filmu w żółtym komplecie i oczarowała publiczność. Aktorka od lat jest wierna także krótkim włosom. Zdjęcia Danuty Stenki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Danuta Stenka miała nie zagrać w "Nigdy w życiu!". Szukano aktorki "z innej półki wiekowej"

W ubiegłym roku film "Nigdy w życiu!" świętował swoje 20-lecie. Komedia romantyczna z Danutą Stenką w roli głównej już w pierwszym tygodniu przyciągnęła do kin ponad 230 tys. widzów. Jak się okazuje, do roli głównej bohaterki chciano zatrudnić dużo młodszą aktorkę. "Kasia Grochola, kiedy pojawił się ten projekt, proponowała wielokrotnie decydentom - czyli producentowi i reżyserowi - moją kandydaturę i ciągle wspominała, że uważa, że ja powinnam to zagrać. Pytała mnie, czy dostałam tę propozycję, czy już ktoś do mnie dzwonił, ale nie byli zainteresowani" - wspomniała aktorka w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Mówiło się wtedy m.in. o kandydaturze Małgorzaty Foremniak, Dominiki Ostałowskiej i Agnieszki Krukówny. W końcu zmieniono zdanie. "Później się okazało, że wybierano dziewczyny o dekadę młodsze, z innej półki wiekowej. Ale w zderzeniu z córką nagle okazało się, że matka jest za młoda. Że one wyglądają jak dwie siostry i zaczęto szukać na mojej półce wiekowej i tak się stało, że zagrałam" - wspominała Stenka. Więcej przeczytasz tutaj: "Nigdy w życiu" ma już 20 lat! Judytę miała zagrać inna aktorka. Poszło o wiek Danuty Stenki