Michał Wiśniewski od lat zna się z Dodą. Mają za sobą wzloty i upadki w polskim show-biznesie, ale wzajemnie się wspierają. Najlepszym dowodem na ich sympatię jest to, że występowali na swoich jubileuszach. Ostatnio wokalista opublikował zdjęcie z przyjaciółmi, na którym oprócz Tomasza Luberta i producenta muzycznego Andrzeja Puczyńskiego pojawiła się także Doda. Przy okazji wyjawił pewną historię sprzed lat, która może was zaskoczyć.

Michał Wiśniewski wyjawił historię sprzed lat. "Była szansa, żeby Doda była wokalistką Ich Troje"

Zespół Ich Troje to jeden z największych sukcesów Michała Wiśniewskiego. Przez lata działalności grupy obok celebryty i jego przyjaciela Jacka Łągwy przewinęło się wiele różnych wokalistek. Pierwszą z nich była Magda Femme, która dołączyła do zespołu w 1995 roku poprzez casting zorganizowany w klubie karaoke. Między wokalistką, a Michałem Wiśniewskim nawiązała się romantyczna relacja i dwa lata później Femme została jego pierwszą żoną. Kiedy w 2001 roku Magda Femme opuściła grupę, Wiśniewski poszukiwał nowej artystki. Jak się okazuje, rozważał zaangażowanie Dody. Na Instagramie zamieścił zdjęcie z wokalistką. Wrócił wspomnieniami do tego momentu i podkreślił, że ostatecznie pomysł nie został zrealizowany.

Wczoraj mieliśmy okazję spotkań się w gronie przyjaciół. Nie wiem, czy wiecie, ale po odejściu Magdy w 2001 r., była szansa, żeby Doda została wokalistką Ich Troje. Na jej szczęście (i moje) to się nie wydarzyło. Ale w zamian zostaliśmy bratnimi duszami, co nam wszystkim wyszło na zdrowie

- oznajmił Wiśniewski. Zdjęcia Michała Wiśniewskiego i Dody znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Doda jako wokalistka Ich Troje? Fani są zachwyceni takim pomysłem

W sekcji komentarzy pod zdjęciem opublikowanym przez Michała Wiśniewskiego fani wokalisty stwierdzili, że dołączenie Dody do zespołu Ich Troje to interesująca koncepcja. "Doda i Ich Troje o to by było ciekawe połączenie. Mam nadzieję, że kiedyś was zobaczymy jeszcze na scenie razem", "A może doczekamy się panie Michale jakiejś piosenki w duecie z Dorotą", "Super historia" -czytamy. A wy co sądzicie o takim pomyśle? Doda sprawdziłaby się w takiej roli?