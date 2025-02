Kamera ją uwielbiała, a mężczyźni za nią szaleli. Z Seanem Connerym połączył ją gorący romans, wcześniej została żoną kanadyjskiego miliardera. Próbowała swoich sił w Londynie i Hollywood, ale największą gwiazdą została we Włoszech. I choć filmy, w których grała - głownie kryminały dla widzów dorosłych - nie były najwyższych lotów, Magda Konopka stała się ulubienicą mężczyzn w Italii przełomu lat 60. i 70. Brylowała na ekskluzywnych przyjęciach, ale te, jak z czasem się okazało, były owiane skandalami. Ale Magda Konopka zaznacza, że w cień wycofała się świadomie, a nie, jak twierdzą niektórzy, za sprawą obyczajowych afer, których bohaterką się stała.

Magda Konopka mogła być dziewczyną Bonda

W życiu Magdy Konopki nie brakuje znaków zapytania - problematyczna jest nawet jej data urodzenia. Bo choć oficjalnie przyjmuje się, że Małgorzata, jak brzmiało jej prawdziwe imię, przyszła na świat w 1939 roku w Szczawnicy, ona sama przedstawiała inną wersję, odejmując sobie lat. Czasem dwa, innym razem cztery. Niejasne też do końca jest jej pochodzenie. Jedna wersja mówi o tym, że ojcem Magdy był baron. Inna, że urodziła się jako córka lekarza ze Szczawnicy, naczelnego medyka uzdrowiska, Zbigniewa Kołączkowskiego, zaś tytuł arystokratyczny dostała, kiedy jej matka, Janina Kołączkowska, po rozwodzie z pierwszym mężem wyszła za barona Wojciecha Nowina Konopkę. Miał on adoptować dziewczynkę i dać jej swoje nazwisko. Aktorka jako miejsce swojego urodzenia podawała jednak Warszawę. Jak było naprawdę, wie dziś chyba tylko sama zainteresowana.

Nie ulega jednak wątpliwości, że jako młoda dziewczyna Magda studiowała malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie postanowiła szukać szczęścia poza granicami Polski i wraz z matką wyjechała do Londynu. Początkowo zarabiała jako kelnerka, ale szybko jej zjawiskowa uroda sprawiła, że rozpoczęła inną karierę.

- Początki były trudne. Jedynym zajęciem, jakie mi wówczas oferowano, była praca modelki. Pozowałam do zdjęć, prezentowałam suknie na pokazach i w telewizji. Tam w studio BBC zauważył mnie reżyser Terence Young i zaproponował rolę Polki w jednym z filmów o Jamesie Bondzie. Państwo Youngowie uczyli mnie dykcji, przerabiali ze mną zadania aktorskie. Byłam jedną z sześciuset kandydatek do tej roli - wspominała Magda Konopka w wywiadzie dla magazynu "Film".

Wspomnianą rolę dziewczyny Bonda w filmie "Pozdrowienia z Rosji" ostatecznie dostała z ówczesna Miss Rzymu, baletnica i modelka, Daniela Bianchi. Ale Magdzie i tak udało się pokonać większość kandydatek, w tym m.in. córkę Ingrid Bergman Pię Lindstrom oraz Sylvię Koscinę i Virnę Lisi. Brak angażu w filmie o przygodach agenta 007 nie przeszkodził jednak Konopce dalej szukać szczęścia w świecie filmu. Tym razem jednak postanowiła wyjechać z Anglii, a jako następny kierunek obrała Włochy. Okazało się, że ta decyzja była strzałem w dziesiątkę.

Wielka kariera we Włoszech

Podczas castingu do "Pozdrowień z Rosji" Magda Konopka nawiązała wiele cennych kontaktów. Jednym z nich był aktor Massimo Serato, który namówił przyjaciółkę, aby wyjechała wraz z nim do Rzymu. Italia przyjęła piękną Polkę z otwartymi ramionami. W pierwszym roku swojego pobytu zdobyła poważną rolę w filmie "Thrilling". Wsiąkła też w tamtejszy świat wyższych sfer, co miało wpływ również na jej życie prywatne - zakochał się w niej miliarder, Jean-Louis Dessy. Para po krótkiej znajomości powiedziała sobie sakramentalne "tak", ale równie szybko, bo po zaledwie trzech miesiącach, małżeństwo się rozpadło. Byłego męża oskarżyła o przemoc domową, a on nie pozostał jej dłużny, obwiniając ją o zdradę i nadużywanie alkoholu. Brak szczęścia w miłości równoważyło jednak powodzenie w karierze - Konopka grała w kilku włoskich filmach rocznie.

Magda Konopka nie grała być może u Felliniego, a filmy, w których się pojawiała, nie zdobywały nagród na festiwalach. Cóż jednak z tego, skoro to właśnie produkcje średnio oceniane przez krytyków, w których można ją było oglądać, przyciągały do kin tłumy. Jednym z hitów, w których zagrała, był film "Satanik". Jego reżyser Piero Vivarelli postanowił przenieść na wielki ekran komiksową superbohaterkę. Historia opowiada o kobiecie, dr Marnie Bannister, która po wypiciu chemikaliów zamienia się w zabójczynię. Kryminał z bardzo jednoznacznymi wątkami rozpalał zmysły mężczyzn jak Italia długa i szeroka, a fotosy z pozującą w wymownej pozie Magdą zdobiły na przełomie lat 60. i 70. warsztaty samochodowe od Turynu po Palermo. Włosi nazywali ją "magiczną Polką", a sesji zdjęciowych robili tyle, że Konopka zyskała też miano najczęściej fotografowanej kobiety w Italii. Magda na chwilę powróciła jednak do Wielkiej Brytanii, gdzie wystąpiła w filmie "Gdy dinozaury władały światem" wraz z Victorią Vetri i Imogen Hassall, popularnymi wówczas pin-up girls, oraz wzięła udział w sesji dla magazynu "Penthouse". Zawróciła też w głowie odtwórcy roli Jamesa Bonda Seanowi Connery’emu. Parę połączył gorący, choć krótki romans.

W życiu Magdy Konopki nie brakowało skandali

W 1970 roku całe Włochy żyły skandalem obyczajowym, w który zamieszani byli przedstawiciele śmietanki towarzyskiej Rzymu - markiz Casati Stampa i jego żona, była modelka i aktorka, Anna Falarino. Kobieta była przyjaciółką Magdy Konopki, brała więc udział w organizowanych przez markiza przyjęciach. Te, jak później wyszło na jaw, były imprezami zarezerwowanymi dla wąskiego grona wybrańców. Co więcej, ponoć miały one jednoznaczny charakter, a ich uczestnicy rzekomo zażywali nielegalne substancje. Te szczegóły wyszły na jaw w czasie śledztwa, gdy markiz Casati Stampa zabił Annę Falarini i jej kochanka.

Policja znalazła u markiza zdjęcia z imprez - na części z nich uwieczniono też Magdę Konopkę. Jeden z tabloidów opublikował nawet zdjęcia Polki bez ubrań zrobione rzekomo przez samego markiza. Na temat fotografii Konopka wypowiedziała się po latach w jednym z udzielonych włoskiej prasie wywiadów: - Zdjęcia zostały zrobione na plaży nudystów na Sardynii, dokąd markiz Casati wraz z żoną i paroma angielskimi przyjaciółmi przybyli jachtem z wyspy Zannone. Nie ma nic złego w opalaniu się na plaży naturystów. Ja wtedy opalałam się na plaży w majtkach, ale potem poszłam popływać bez ubrań. Zdjęcia na plaży zrobiła markiza Casati, a nie markiz - przekonywała w rozmowie z dziennikarką Carlą Pilolli.

To jednak niejedyny raz, kiedy polska aktorka była zamieszana w podobny skandal. Była stałą bywalczynią Number One, elitarnej rzymskiej dyskoteki. Jej właściciel (były partner Brigitte Bardot, Gigi Rizzo) został oskarżony o urządzanie imprez dla dorosłych z udziałem nielegalnych substancji. Aktorka zaprzeczała jednak, aby kiedykolwiek po nie sięgała, przekonując, że woli dobre wino, i to w niedużej ilości. - Lubię nocne życie - zdjąć buty i tańczyć w klubie na stole w towarzystwie wesołej kompanii z dobrą energią. Nic w tym złego. W aferze byłam wprawdzie przesłuchiwana, ale nie przedstawiono mi żadnych zarzutów i oficjalnie jestem niewinna - tłumaczyła w wywiadzie dla jugosłowiańskiego pisma "Start".

Magda Konopka lata temu zrezygnowała z kariery

Po raz ostatni Magda Konopka pojawiła się na wielkim ekranie w 1979 roku, w filmie "La Zia di Monica". Wielu twierdzi, że to skandale obyczajowe zniszczyły jej karierę. Ona sama mówi jednak, że prawda wyglądała zupełnie inaczej. - Miałam trochę szczęścia na wstępie. Dziś szczęście nie wystarcza. Trzeba walczyć o swoje sprawy, o każdy nowy film i nową rolę. Mnie się już nie chce... - wyznała w wywiadzie dla magazynu "Film". Według innej teorii Konopka przerwała karierę po niefortunnym upadku z konia. Wycofała się wówczas również z życia towarzyskiego.

W 1997 roku, po trwającej prawie osiemnaście lat przerwie, Magda wróciła przed kamerę. Ale już nie we włoskiej produkcji, ale aby zagrać w kilku odcinkach tureckiego serialu "Kaygisizlar". Aktorskiej emerytury nie spędza ani w Italii, ani w Polsce, do której powróciła ponoć tylko dwukrotnie. Według większości doniesień osiadła w Anglii, gdzie żyje spokojnie - z dala od obyczajowych skandali i blasku fleszy.