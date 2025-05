Stylowy dom Zborowskiej. Zielona kuchnia robi wrażenie, ale spójrzcie na wannę

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska od kilku lat mieszkają w wymarzonym domu, do którego przeprowadzili się z mieszkania na Mokotowie. Tam też stworzyli warunki do wychowywania dzieci: czteroletniej Nadziei i rocznej Jaśminy. Na profilu na Instagramie aktorki możemy zobaczyć kadry z posiadłości.

Jak mieszkają Zofia Zborowska i Andrzej Wrona?

Dom małżonków znajduje się w prestiżowej okolicy. Ich sąsiadami byli Agata Rubik i Piotr Rubik, ale ci, jak wiemy, opuścili Polskę i zamieszkali w USA. Zofia Zborowska bardzo chętnie pokazuje kadry z posiadłości. Dumna jest z kuchni, w której znalazły się zielone meble i jest dużo roślin, które zwisają nad wyspą. Na ścianie między szafkami ułożono kafelki w kształcie niewielkich prostokątów. Obok znajduje się salon, w którym są duże okna oraz jasne meble. W łazience znalazła się wanna w czarnym kolorze, wykonana z kamienia. Ogólnie dominuje tam ciemny odcień, który przełamano drewnem. W domu przeznaczono jedno z pomieszczeń na pralnię, którą aktorka także pokazała. Ale wrażenie robi przede wszystkim ogród, w którym znalazł się basen oraz miejsce do wypoczynku i imprezowania. To nie wszystko! Aktorka, która prowadzi ekologiczny styl życia, zamarzyła sobie, by na terenie ich posiadłości postawić szklarnię. Tak też się stało. Oczywiście na działce jest mnóstwo zieleni oraz drzew. Bez wątpienia w takich okolicznościach można się naprawdę zrelaksować, gdy pogoda na to pozwala. Zdjęcia z posiadłości Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony znajdziecie w naszej galerii:

Tak mieszkają rodzice Zofii Zborowskiej

Nie tylko Zofia Zborowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W ciągłym kontakcie z fanami pozostaje także jej mama. Maria Winiarska również chętnie nagrywa materiały w swoim domu, który otoczony jest zielenią. Aktorzy, tak jak córka, postawili na wiele kolorowych elementów w wystroju. Uwagę zwróciła zwłaszcza kuchnia. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Maria Winiarska chętnie nagrywa filmy w kuchni. Jest klimatycznie i bez zadęcia. Spójrzcie na kafelki.