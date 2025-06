Pierwszy odcinek "Słonecznego patrolu" wyemitowany został w 1989 roku, a produkcja gościła na ekranach ponad dziesięć lat. Mało kto nie zna ekipy wyćwiczonych ratowników w czerwonych kostiumach. Odtwórczyniami kobiecych ról były wówczas m.in.: Pamela Anderson, Yasmine Bleeth i Gena Lee Nolin. Prawie 36 lat od debiutu pań przypominamy, jak zmieniły się ratowniczki i jak potoczyły się ich losy.

Jak dziś wyglądają C.J., Caroline i Neely ze "Słonecznego patrolu"? Zmieniły się nie do poznania

"Słoneczny patrol" zdobył popularność na całym świecie. Nie da się ukryć, że najbardziej skorzystała na tym serialowa C.J, czyli Pamela Anderson, która wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem fanów i budzi niemałe emocje. Jej życie uczuciowe nie było jednak tak perfekcyjne. Aktorka ma na koncie wiele nieudanych relacji - miała wyjść za mąż aż pięć razy, a ostatni związek zakończyła po zaledwie dwunastu dniach od ślubu. Anderson wystosowała wówczas oświadczenie, w którym stwierdziła, że małżeństwo nie zostało sformalizowane. Teraz z kolei ikona, która była łączona z licznymi operacjami plastycznymi, zaczyna nową rewolucję - coraz częściej pojawia się publicznie bez grama makijażu na twarzy. - Przyjęło się, że każda kobieta ma pokazywać się wyłącznie w upiększonej wersji. Inaczej wygląda na chorą czy zaniedbaną. Pamela Anderson pokazuje, że naturalny wygląd może być odpowiedni i na poranny spacer i na czerwony dywan, tym samym dając zielone światło osobom, które właśnie taki wizerunek lubią - powiedziała nam ekspertka, psycholożka Katarzyna Kucewicz.

Rola Caroline Holden w "Słonecznym patrolu" zapewniła Yasmine Bleeth popularność na całe życie, a kobieta stała się obiektem westchnień milionów panów na całym świecie. Ostatecznie okazało się, że wielka kariera nie jest jej pisana, bowiem aktorka miała spore skłonności do nałogów - przez wiele lat była uzależniona od narkotyków. To właśnie one były przyczyną utraty posady w "Słonecznym patrolu". Dziś Bleeth wychodzi na prostą. Zapewnia, że jest "czysta", ma męża i stabilną sytuację, jednak nie zdecydowała się powrócić do aktorstwa, które porzuciła w 2003 roku.

Gena Lee Nolin wcieliła się w piękną Neely Capshaw. Można by rzec, że aktorka miała wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, jednak spokój zaburzyła choroba, której lekarze nie potrafili zdiagnozować. Gena popadła w depresję, a po dziesięciu latach okazało się, że ma niedoczynność tarczycy. Na ślubnym kobiercu stawała trzy razy - z hokeistą Calem Hulsem związana jest od 2004 roku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.