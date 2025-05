Kłótnia przez bluzy zakończyła się happy endem. Wszystko dzięki jednej usłudze

Każdy związek to opowieść o dwóch osobach, z różnymi charakterami, przyzwyczajeniami i pomysłami na to, jak powinien wyglądać idealny dzień, tydzień czy… wakacje. Kasia i Bartek są parą jakich wiele. Ona – perfekcjonistka z głową pełną planów i notatek. On – dusza towarzystwa, trochę w stylu "jakoś to będzie". Przeciwieństwa się przyciągają, jasne. Ale kiedy trzeba się razem spakować, różnice potrafią wybrzmieć wyjątkowo głośno.

REKLAMA

Spotykali się już od jakiegoś czasu. W końcu gotowi byli na kolejny krok. Zgrali kalendarze i... zaplanowali wspólny urlop. Słońce, relaks, nowe miejsca – wszystko zapowiadało się pięknie. Ale nawet najlepszy plan może się posypać przez jedną rzecz.

Związkowa próba ognia

Proces wspólnego pakowania ujawnił mocną różnicę charakterów. Ku zdumieniu Bartka Kasia miała przygotowaną pokaźną kartkę zapisaną całą listą wszystkich przedmiotów niezbędnych w podróży. – Żeby absolutnie niczego nie zapomnieć – tłumaczy szybko Kasia.

Dla faceta, który na ostatnią wyprawę zapomniał zabrać ładowarki i okularów na basen, była to pewna nowość. Ale spróbujmy, pomyślał. Kasia wymieniała po kolei rzeczy i odhaczała z listy, a Bartek potwierdzał ich obecność w walizkach i torbach. Wyliczanka przeskoczyła właśnie ze spodni na...

– No gdzie są te bluzy? Nie przyszły?

– A to nie ty miałaś je zamówić?

Dla Kasi bluzy to był symbol. Nie chodziło tylko o ciuchy – one miały wyglądać razem. Wzięła głęboki wdech. Potem drugi. Pomogło dopiero po trzecim.

To nie były jakieś tam bluzy. To były TE sparowane bluzy, które zobaczyła, przeglądając jakieś filmiki influencerów. Z fajnym wzorem, lekko może drogawe, ale obłędnie wyglądające jak nosi je para – opowiada. Mieli być tą zakochaną parą z Instagrama – uśmiechniętą, wystylizowaną, zsynchronizowaną do granic możliwości. – Wysłałam mu przecież link. Dodałam do ulubionych. Nawet zdjęcie powiesiłam na lodówce, na widoku. No zabrakło mi słów – dodaje z westchnięciem.

Prawdziwa więź sprawia, że wszystko inne blednie Fot. Materiały promocyjne ORLEN Paczka

A kiedy okazało się, że ich nie ma pojawiło się to charakterystyczne, groźne milczenie. Dla wielu par to znajomy scenariusz. Mały zgrzyt, który może przerodzić się w wielką aferę. Klasyczny Bartek. Cały z głową w chmurach – pomyślała Kasia. Do wyjazdu zostały dni, więc musiała szybko wziąć sprawy we własne ręce. W mgnieniu oka włączyła laptopa. Uff, bluzy jeszcze były dostępne. Szybko dodała je do koszyka i ustaliła dostawę. Najlepiej na wczoraj.

Byłam w szoku, że w ogóle można zamówić coś z dostawą na sobotę. Przecież to Polska, tu piątek po południu to już weekend. – śmieje się Kasia. – I wtedy odkryłam ORLEN Paczkę, ekspresowo, konkretnie, bez komplikacji. Mega mi ulżyło, kiedy przeczytałam, że jak kurier odbierze przesyłkę w piątek do określonej godziny, to następnego dnia będzie ona już u mnie. Tak, tak, normalnie w sobotę – opowiada Kasia.

ORLEN Paczka okazała się bohaterem drugiego planu. Do wyboru są: automaty paczkowe, stacje paliw, punkty partnerskie.

Wybrałam najbliższy automat paczkowy i voilla. Wiecie, że razem z punktami odbioru, to już w sumie 12,5 tys. miejsc w całej Polsce, gdzie dostarczają ORLEN Paczkę? No to już wiecie – dodaje z humorem.

Miłość w czasach szybkiej dostawy

Bartek, czując ciężar sytuacji, rzucił się do naprawiania błędu. Sprzątanie, składanie ubrań, prasowanie – robił wszystko, by pokazać, że mu zależy.

No dałbym sobie rękę uciąć, że Kaśka miała ogarnąć te bluzy. Widziałem, że bardzo jej na nich zależało. Nasza pierwsza wyprawa miała być perfekcyjna, a tu klops. – opowiada Bartek. – Czułem, że ją zawiodłem. Ale tak szczerze, czy to naprawdę było takie ważne? Nie ta to inna. Yyy... bluza oczywiście – szybko dodaje.

Popołudniowe krzątanie przerwał dźwięk wiadomości. Kasia nie zdążyła powiedzieć słowa, kiedy Bartek łagodnie wyciągnął z jej dłoni telefon. Bluzy były gotowe do odbioru. Hurrrra ORLEN Paczko, ratowniczko nieznośnej ciszy w związku.

Szybko sam popędził do automatu. Niby paczka mogła spędzić tam nawet i trzy dni robocze, ale wyjazd nie mógł czekać. Lot planowany był na niedzielę wieczór, ale dobry humor jego ukochanej perfekcjonistki trzeba było poprawić już teraz. Pięć minut później wrócił z triumfalnym uśmiechem i pokaźną przesyłką w rękach. – A swoją drogą, to całkiem fajnie, że można skanować kod QR. Kod odbioru albo otwieranie z apki wypróbuję następnym razem – tłumaczy Bartek.

Bluzy wyglądały dokładnie tak, jak miały. Pasowały jak stworzone dla nich. Kilka próbnych fotek utwierdziło ich w tym przekonaniu. Bo czasem nie chodzi o to, czy coś się zawali. Chodzi o to, co z tym zrobimy.

Zawsze blisko ORLEN Paczka w wygodnych opcjach odbioru Fot. Materiały promocyjne ORLEN Paczka

Piękne są, Kaśka. Dobra, to teraz w plecak i gotowi! – z uśmiechem rzucił Bartek, a potem zobaczył jej zaskoczoną minę. – Jep. Zgadza się. Plecaka też nie zamówiliśmy. Wyobrażacie to sobie? – dodał.

Jak się wkrótce okazało, rolę plecaka spełniać też może świetnie torba na zakupy. Miłość potrafi przenosić nawet góry. W powiedzeniu nic nie ma o tym, w co ją konkretnie zapakować.

Kiedy między dwojgiem ludzi jest coś prawdziwego, to cała reszta jest tylko dodatkiem. I tak – najlepiej, gdy ten dodatek przychodzi punktualnie i bez problemów.

Szybka dostawa, długi związek

Z tej historii można się śmiać. Można też wyciągnąć wniosek: dobrze mieć przy sobie kogoś, kto potrafi działać – i usługę, na której można polegać. ORLEN Paczka okazała się niezastąpionym sojusznikiem w walce o dobre nastroje i udane wakacje. A miłość to czasem tylko kwestia odpowiedniego kodu odbioru.

W związku z podróżami i innymi sytuacjami życiowymi poleca się ORLEN Paczka.

Materiał promocyjny marki ORLEN Paczka.