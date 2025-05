Fani oszaleli. Chcą pić i dbać o swoje Personal Hydration, jak Doda! Gwiazda znów wyznacza trendy. I to nie tylko w modzie

To prawdziwy "green flag"

Można się zdziwić, ale aktualny romans Dody brzmi naprawdę poważnie – artystka deklaruje, że czasem warto poczekać na coś, co naprawdę pasuje do własnych wartości i zasad. Nie będziemy ukrywać, że przyglądając się jej nowej miłości, nie jest to nic zaskakującego. Atrakcyjny wygląd, nienaganny styl, do tego wygląda jakby, nie miała nic do ukrycia… Nie miała? To nie błąd, bo Doda, znana ze swojego bezkompromisowego stylu życia, postawiła tym razem na siebie, a jej nową miłością jest butelka filtrująca Dafi, marki, której została ambasadorką. I jest to zdecydowanie najbardziej hot związek tego roku – a gdy robi się gorąco, to trzeba się napić!

Świadome nawodnienie i zdrowy styl życia to podstawy prawidłowego funkcjonowania i nikt nie wie tego lepiej od jednej z najbardziej rozchwytywanych polskich gwiazd. Doda nie tylko występuje w nowej kampanii – jej cięty język, autentyczność i niepowtarzalny styl sprawiają, że materiały z jej udziałem stają się viralem. W ten sposób piosenkarka wraz z marką Dafi udowadniają, że nie trzeba sztucznej inteligencji, aby ruszyć głową. Wystarczy… pić wodę, ale nie byle jaką – filtrowaną!

U mnie nie ma miejsca na ściemę i kompromisy – ani na scenie, ani w życiu prywatnym. (…) Przysięgłam sobie, że nie wiem jakby musiało mi się chcieć pić, żebym sięgnęła po jednorazówkę

– wyznaje Doda. I w swoim stylu dodaje:

Po prostu – nie ma takiej opcji!

Doda zachwyca w kampanii swoją autentycznością i stylem Fot. Materiał promocyjny marki Dafi

Woda to życie. Doda to styl życia

Piosenkarka nie rozstaje się ze swoją nową miłością nawet na krok – smukłą butelkę Dafi zabiera na siłownię, plan zdjęciowy, do studia i na randki. Wodę powinniśmy popijać regularnie, małymi łykami, dlatego dodatek tego typu musiał być nie tylko praktyczny, ale i stylowy. Z tego powodu limitowana kolekcja butelek z filtrem, którą współtworzyła Doda, to pastelowy raj dla każdej świadomej fanki mody. Każdy kolor ma przesłanie i opowiada inną historię:

Baby Pink – słodycz z pazurem. Uroczy, ale nie przesłodzony. Idealny dla tych, które wiedzą, że róż to nowa siła.

Dove Blue – błękit spokoju, jak poranne niebo po burzy. Dla marzycielek i buntowniczek jednocześnie.

Mocha Mousse – kawa z mlekiem w wydaniu glamour. Dla miłośniczek elegancji, które nie chcą iść na kompromisy.

Butter Yellow – kolor dobrego humoru. Jak słońce zamknięte w butelce – na każdy pochmurny dzień.

Pistachio – zielona energia, retro vibe i manifest troski o planetę w jednym.

Butelki Solid i Soft dostępne są we wszystkich wymienionych kolorach w pojemnościach 0,5 l i 0,7 l. Natomiast stalowe butelki Solid Steel Cold występują w pojemności 0,5 l. Od teraz nie ma wymówek – dzięki tak szerokiej palecie możliwości, każdy znajdzie coś dla siebie!

Doda w wersji eko kontra AI

Współpraca z Dafi to nie przypadek. Marka od ponad 30 lat edukuje, inspiruje i pomaga zmieniać nawyki milionów osób w Polsce. Wybór Dody na ambasadorkę to nie tylko ukłon w stronę popkultury, ale przede wszystkim manifest, że styl i odpowiedzialność mogą iść w parze.

Doda stworzyła limitowaną kolekcję butelek filtrujących Dafi Fot. Materiał promocyjny marki Dafi

Doda to artystka, która budzi emocje, potrafi zwrócić uwagę na siebie, ale również na niezmiernie ważne tematy społeczne.

– mówi Katarzyna Bursztein, Dyrektor Marketingu Dafi.

A sama zainteresowana? Nie ma wątpliwości, że to idealne połączenie.

Współpraca z Dafi to mój świadomy wybór. Wierzę, że małe kroki naprawdę mają znaczenie. A filtrująca butelka? Wlewasz wodę z kranu, gdziekolwiek jesteś, sama decydujesz, co pijesz – no czy to nie jest genialne?

– mówi gwiazda.

W kampanii Dafi Doda nie tylko promuje nawodnienie. W swoich zabawnych materiałach zderza się ze światem sztucznej inteligencji, przypominając, że najważniejsza jest… ta prawdziwa, naturalna. Zasilana wodą i zdrowymi wyborami, a nie algorytmem. Królowa autopromocji pokazuje, że zamiast pytać AI o dietę, lepiej napić się wody i posłuchać siebie.

W końcu inteligencja to też umiejętność wyboru – i rezygnacji z plastiku na rzecz butelki wielorazowej, a przy okazji: oszczędność, wygoda i styl.

