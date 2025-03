Rita Ora i Anna Lahey przyłapane w Warszawie. Czy to premiera ich nowej marki?

Obie panie zatrzymały się w luksusowym hotelu w Warszawie, a ich przyjazd był utrzymywany w tajemnicy aż do ostatniej chwili. Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że celem ich podróży było pojawienie się w perfumerii Douglas, gdzie oficjalnie zaprezentowały swoje kosmetyki do włosów. W Douglas, swoje kosmetyki wprowadzały już największe gwiazdy, takie jak Billie Eilish, Kylie Jenner czy Khloé Kardashian. Czy to znak, że Polska staje się nowym ulubionym kierunkiem celebrytów ze świata beauty? Czas pokaże!

Rita Ora - nie tylko znakomita wokalistka, ale także przedsiębiorcza kobieta rozwijająca biznes beauty Fot. Materiały promocyjne

Gwiazdy przyłapane w Warszawie

Rita Ora i Anna Lahey poza konferencją prasową, która odbyła się w hotelu, w którym nocowały, wzięły również udział w specjalnym spotkaniu w stylu Meet&Greet w Douglas dla klientów i influencerów. Fani mieli wyjątkową okazję spotkać swoje idolki, zrobić wspólne zdjęcie i dowiedzieć się więcej o filozofii ich nowej marki kosmetycznej.

W tym dniu perfumeria zamieniła się w prawdziwą stolicę urody. Tłumy zebrane przed lokalem świadczyły o ogromnym zainteresowaniu nową marką, a sama Rita Ora podkreślała, że piękne włosy to klucz do pewności siebie. Dzięki spotkaniu z gwiazdą, która dała poznać się nie tylko jako doskonała wokalistka, ale również przedsiębiorcza kobieta rozwijająca biznes beauty, każda miłośniczka dobrej jakości kosmetyków mogła osobiście przekonać się o skuteczności produktów TYPEBEA.

Rita Ora i Anna Lahey zaskoczyły swoją wizytą w stolicy Polski Fot. Materiały promocyjne

Miłość do pięknych włosów

Produkty TYPEBEA powstały z myślą o intensywnej pielęgnacji i regeneracji włosów. Rita oraz Anna przyznały, że inspiracją do stworzenia marki były ich własne doświadczenia związane z problemem wypadania włosów oraz pragnieniem, by po długim czasie nadmiernego stylizowania, przywrócić im zdrowy wygląd i blask. Gwiazdy są żywym dowodem na to, jak odpowiednia pielęgnacja może odmienić wygląd i samopoczucie.

Czym wyróżnia się nowa marka? Przede wszystkim świadomym podejściem do pielęgnacji i holistyczną troską o zdrowie włosów. Produkty stworzone zostały nie tylko dla osób walczących z ich osłabieniem i wypadaniem, ale także dla tych, które chcą zadbać o nie w naturalny sposób. Dzięki unikalnej formule bogatej w aktywne składniki, kosmetyki TYPEBEA pomagają w ich odbudowie od skóry głowy aż po same końce.

Produkty TYPEBEA dostępne w Douglas powstały z myślą o intensywnej pielęgnacji i regeneracji włosów Fot. Materiały promocyjne

Ekskluzywne marki w Douglas

Debiut marki TYPEBEA w Polsce to niewątpliwie ogromne wydarzenie, czego potwierdzeniem jest sukces spotkania zorganizowanego w stolicy. Perfumeria Douglas po raz kolejny udowodniła, że jest miejscem, gdzie można znaleźć autorskie produkty największych gwiazd. Tak jak wcześniej Polki mogły sięgnąć po perfumy Billie Eilish czy kosmetyki Kylie Jenner, tak teraz mają szansę na wypróbowanie innowacyjnej pielęgnacji włosów stworzonej przez Ritę Orę i Annę Lahey. Ich produktów nie znajdziecie nigdzie indziej, ponieważ produkty TYPEBEA są dostępne w Douglas na wyłączność!

Obecność gwiazd w Polsce to nie tylko gratka dla fanów, to także przełomowy moment w światowej branży beauty Fot. Materiały promocyjne

Obecność gwiazd w Polsce to nie tylko gratka dla fanów, to także przełomowy moment w światowej branży beauty. Ich marka zmienia podejście do pielęgnacji włosów, a jej filozofia przekonuje, że świadoma pielęgnacja może wpłynąć na ich kondycję oraz naszą pewność siebie. Spotkanie z Ritą Orą pozostanie niezapomnianym wydarzeniem, a polskie fanki mogą teraz czerpać inspirację od jednej z najbardziej przedsiębiorczych kobiet show-biznesu, dbając o swoje włosy z miłością i troską.

