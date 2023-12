Nie marnuj żywności oraz oszczędzaj zasoby planety, a także czas i pieniądze. Zobacz, jak robią to Olga Kalicka i Maciej Musiał w nowym miniserialu

Olga Kalicka i Maciej Musiał są bardzo zajęci i dużo pracują. Wiele dzieje się też w ich życiu prywatnym. Cały czas utrzymują jednak ze sobą kontakt. Olga w 2019 roku została mamą. W sieci pojawiło się wtedy zdjęcie, na którym Maciej Musiał pozował w koszulce z napisem "I love hot moms". Od jakiegoś czasu aktorzy wspominali, że wezmą udział we wspólnym projekcie. Ta chwila właśnie nadeszła.

REKLAMA

W "Rodzince.pl" Maciej Musiał grał Tomka Boskiego, a Olga Kalicka jego ukochaną, Magdę. Dorastali na oczach widzów serialu. Tomek i Magda przeżyli nastoletnią miłość, potem wzięli ślub, a jeszcze później urodziła im się córka. Teraz Maciek i Olga powracają w kolejnej produkcji jako młode małżeństwo, które musi stawić czoła codzienności, ale chce przy tym utrzymać romantyczny klimat swojego związku. Trudne? Jest na to sposób!

Czy Musiał musiał tyle kupować?

Od czego zaczniemy? Od śniadania. Poranek jest piękny, słońce świeci, chłopak chce zrobić dziewczynie niespodziankę. Niestety, w chlebaku jest tylko czerstwy bochenek. Chwila namysłu, on rozgląda się po kuchni. Jego wzrok pada na piekarnik parowy. Bochenek ląduje w piekarniku i wkrótce kuchnia napełnia się zapachem świeżego pieczywa. Niezwykły aromat budzi dziewczynę. – Jak ładnie pachnie! – mówi jeszcze rozespana. Przytula się do niego i wdycha aromat świeżego pieczywa, które leży na kuchennym blacie. Po chwili pyta z niedowierzaniem: "W szlafroku pobiegłeś?". Jasne, czego się nie robi dla ukochanej. I po raz kolejny mu się upiekło. Ona już nawet nie pamięta, że mówiła mu, że kupił zbyt dużo chleba i będą jeść czerstwy.

materiał promocyjny

Piękna historia, prawda? Ktoś powie, że nieprawdopodobna. Ale to wszystko prawda. Nawet jeśli kupiliście za dużo chleba i zdążył sczerstwieć, możecie w parę minut zamienić go w pyszne, świeże pieczywo. Wszystko to za sprawą piekarnika parowego Electrolux z funkcją regeneracji. Przecież Olga Kalicka i Maciej Musiał wiedzą, co robią!

Nie marnuj!

Marnowanie żywności to bardzo poważny problem. Przyznaje się do tego aż 56 proc. Polaków. W koszach lądują najczęściej pieczywo, owoce, warzywa i wędliny – wynika z danych Federacji Polskich Banków Żywności, które znajdują się w raporcie "Nie Marnuj Jedzenia 2023".

O co się w domu na co dzień sprzeczamy? O to, że zakupy ktoś źle zrobił, czegoś jest za mało, albo za dużo. Kupujemy owoce i warzywa, bo daliśmy się skusić ich świeżością i chrupkością. Rumiane bułeczki i okrągłe bochenki chleba lądują w koszyku, bo wprost nie sposób sobie ich odmówić. Idealne, jędrne mięso i ryby oczami wyobraźni widzimy upieczone lub ugotowane na parze i podane z pysznym sosem. Potem brakuje czasu, a byle jak wrzucone do lodówki zapasy psują się, a pieczywo czerstwieje. Można uniknąć niepotrzebnych kłótni i marnowania żywności z pomocą piekarników parowych, płyt indukcyjnych i lodówek Electrolux. A, jeszcze jedno. Powodem rodzinnych niesnasek mogą być też zbyt wysokie rachunki za prąd. I na to Electrolux ma sposób, bo sprzęt tej marki jest energooszczędny.

materiał promocyjny

- Wzrost kosztów energii ma istotny wpływ na domowy budżet. Jednocześnie opublikowane niedawno przez Grupę Electrolux badania pokazują, że konsumenci pragną nie tylko urządzeń, które pomogą im obniżyć koszty energii, ale też marek bardziej przyjaznych środowisku. Poprzez naszą kampanię chcemy pokazać konsumentom, w jaki sposób można oszczędzać korzystając z funkcji w urządzeniach Electrolux. Często nawet nie mamy świadomości, że np. wystarczy zmienić program prania, by oszczędzić energię czy skorzystać z funkcji regeneracja w piekarniku parowym, by nie wyrzucać jedzenia i delektować się świeżym pieczywem – mówi Ewelina Mizak, Senior Digital Specialist, Electrolux Poland.

materiał promocyjny

Osiem razy z humorem i ekologicznie

Każdy z ośmiu odcinków "Domowych historii" to inny problem, z którym na co dzień borykają się młode małżeństwa. Kiedy skończy się romantyczny etap randek, rozpoczyna się tzw. prawdziwe życie. Zacznie się sprzątanie, pranie, gotowanie ale dzięki pomocy nowoczesnych urządzeń z linii Electrolux EcoLine, życie stanie się dla nich prostsze.

Marka przygotowała 8 odcinkowy miniserial, w których ambasadorami są Maciek Musiał i Olga Kalicka. W każdym z odcinków będzie pojawiał się wątek eko-oszczędzania, niemarnowania żywności i dbałości o planetę. Pierwszy odcinek będzie dostępny do obejrzenia od 08.12. Dalsze losy młodej pary będą kontynuowane w 2024.

materiał promocyjny

Dla młodych ludzi dbałość o środowisko naturalne i naszą planetę jest szczególnie ważne. Świadomość ekologiczna jest na coraz wyższym poziomie. Chcą więc mieć realny wpływ na to, co dzieje się wokół nich. A ta dbałość zaczyna się w domu, od chwili, gdy podczas planowania wspólnego życia urządzają mieszkanie i kupują sprzęt AGD. Oszczędność wody oraz energii to przecież jedne z najważniejszych parametrów, którymi kierujemy się przy wyborze sprzętu gospodarstwa domowego.

Nowoczesny sprzęt AGD daje wiele możliwości. Jest funkcjonalny, estetyczny a jednocześnie ekologiczny. Dopasowuje się do każdego wnętrza, nawet jeśli ma to być wnętrze minimalistyczne i designerskie. Gwarancję, że wystrój wnętrza będzie idealny, dają najnowocześniejsze technologie ze Szwecji. Bo Electrolux to skandynawska, sprawdzona marka, która jest na rynku od ponad 100 lat. Realizuje program "Better Living", czyli "Lepsze życie". Lepsze życie to przecież życie świadome, oszczędne i w pięknym otoczeniu.

materiał promocyjny

Materiał promocyjny marki Electrolux.