Sposób na przyjemny zapach w toalecie i niezwykłą czystość każdego dnia

Nierówna walka z kamieniem

Zachowanie nieskazitelnej czystości w łazience to ogromny wysiłek. Problemem nie musi być częstotliwość prac domowych, a to jak dbamy o higienę w toalecie na co dzień, między sprzątaniami. Na przykład osadzający się kamień w toalecie, który dominuje w wielu polskich gospodarstw domowych. Sprzyja temu twarda woda. Faktem jest, że kamień na ceramice prezentuje się wyjątkowo nieestetycznie. Chociaż sam w sobie jest neutralny zapachowo, to stanowi doskonałe siedlisko dla zanieczyszczeń – brud przylega do osadu i stanowi źródło nieprzyjemnych zapachów.

Zawieszka do zadań specjalnych!

Na twardość wody nie mamy wpływu, jednak na zapach i czystość w naszych toaletach jak najbardziej. Dlatego warto uważnie dobierać odpowiednie środki, które są naszymi sprzymierzeńcami w trosce o toaletę. Jednym z takich jest zawieszka BREF z 4-funkcyjną formułą. Ograniczając osadzanie się kamienia z twardej wody celnie, trafia w źródło problemu. Brak kamienia, to mniej zanieczyszczeń i mniej brudu, czyli źródła nieprzyjemnych woni. Ponadto każda zawieszka BREF, dzięki aktywnej pianie, myje muszlę w trakcie każdego spłukiwania, a także zapewnia przyjemny zapach utrzymujący się w całym pomieszczeniu na dłużej. Jak potwierdza 98,7% konsumentek przy stosowaniu zawieszki "czystość toalety utrzymywała się dłużej", a 97,9% z nich stwierdziło, że "dzięki zawieszce BREF w toalecie zapach był przyjemniejszy"**.

Wybierz ulubiony wariant… albo weź wszystkie!

Każda zawieszka BREF ma 4-funkcyjną formułę, zatem bez względu na to, na jaki wariant się zdecydujesz, zawieszka będzie: czyściła toaletę podczas każdego spłukania, dawała efekt odkamieniania, stanowiła skuteczną ochronę przed brudem oraz zapewniała czystość, którą poczujesz w toalecie. Natomiast w zależności od preferowanych zapachów, można wybrać różne rodzaje zawieszek. Standardowy, klasyczny model to Power Aktiv – zawieszki z tej linii pachną lasem, morzem czy cytryną. Warianty premium to: Color Aktiv, czyli zawieszki zawierające innowacyjną technologię Odor Stop chroniącą przed przykrymi zapachami po każdym użyciu, Brilliant Gel, czyli zawieszki, które poza wyjątkową czystością, zapewniają również olśniewający połysk muszli toaletowej, Spa Moments zawierające olejki eteryczne inspirowane trendem wellness oraz Deluxe, których zapachy inspirowane są ekskluzywnymi perfumami, co mocno zostało pokreślone w projekcie opakowania.

Zawieszki toaletowe BREF to łatwy i wygodny sposób na zapewnienie w toalecie wyjątkowej czystości i świeżości od pierwszego aż do ostatniego spłukania.

Materiał promocyjny marki BREF.