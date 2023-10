To dopiero hit! Oferta jakiej nie było i to kilka kroków od twojego domu. Codzienne zakupy w Żabce jeszcze tańsze

Nowa promocja dosłownie zwala z nóg! Codzienne zakupy w sklepach Żabka zawsze były symbolem wygody, dużego wyboru i świeżych produktów. Znana sieć postanowiła sprawić, by Polacy mieli kolejny powód, by odwiedzać swój ulubiony sklep na rogu. Szybkie zakupy mogą być teraz znacznie bardziej opłacalne. Wszystko dzięki promocji "Żabkobranie w super cenie dobieranie". W ramach tej akcji przy zakupach o wartości minimum 10 zł klienci mają możliwość dodania do koszyka produktów idealnych na śniadanie lub kolację, w super atrakcyjnej cenie: 1, 2 lub 3 złote. W każdym tygodniu czekają na nas inne produkty do wyboru. Totalna promocja zapowiada się wyśmienicie!

W tym tygodniu w ramach promocji znajdziecie Szynkę Eksportową Krakus o wadze 100 g, która tylko czeka, by trafić na kanapkę, a także smakowity Ser Almette Śmietanka o wadze 150 g, który doskonale sprawdzi się jako dodatek do chrupiących grzanek lub świeżego pieczywa. Oferta obejmuje również znakomite Parówki z szynki Tarczyński 220 g i pyszny Jogurt Jogobella standard 400 g Zott. Wszystkie te produkty będzie można dobrać do zakupów za 3zł.

W kolejnych tygodniach można liczyć na nowe produkty objęte promocją, a informacje o aktualnej ofercie można znaleźć w sklepie Żabka, w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej www. Warto zaznaczyć, że minimalna wartość transakcji objętej zniżką nie obejmuje wartości produktu promocyjnego, a także tych z kategorii takich jak alkohol (z wyjątkiem piwa), papierosy, leki, suplementy oraz asortyment dla niemowląt. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w regulaminie akcji (https://media.zabka.pl/uploads/media/65167dc830fb1/abkobranie-regulamin.pdf).

Nie przegap okazji i zacznij korzystać z promocji "Żabkobranie w super cenie dobieranie" już dziś! Żabka wie, jak wyróżnić się z tłumu i z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy, przedstawiając nowe, równie szałowe propozycje.

Żabka ze swoim pomysłem trafia w punkt. Akcja idealnie wpisuje się w śniadaniowe potrzeby "w drodze do pracy" lub szybki przepis na kolację w drodze do domu. W dzisiejszych czasach ciągle jesteśmy w biegu, więc warto skorzystać z opcji zaoszczędzenia czasu właśnie na codziennych zakupach!

Coś na ząb, coś na głód. Mały i duży

W sklepach zajdziemy wiele produktów spożywczych podstawowej potrzeby. Jest ich naprawdę mnóstwo: świeże owoce, warzywa, wędliny, nabiał, pieczywo i wiele innych produktów, tylko czekają, aż sięgniemy po to, czego nam potrzeba. Żabka jest jak wielka przydomowa lodówka, w której jest wszystko, na co możemy mieć ochotę. Zawsze znajdziemy tu również "coś na ząb". Gotowe dania, które wystarczy podgrzać, sycące hot-dogi, hamburgery, pozwolą zorganizować w pięć minut prawdziwy obiad, lunch, czy kolację.

