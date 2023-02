Przyklęknął na kolanie? Może chce ci podarować coś wyjątkowego...

Idealny prezent na Walentynki to nie tylko biżuteria i perfumy, ale okazanie tego, jak zależy nam na dobrym samopoczuciu drugiej osoby. Jedną z najważniejszych wartości, które łączą nas na całe życie, jest jedzenie. Walentynka jest przecież dla kogoś, z kim chcemy jadać, śniadania, obiady kolacje, spędzać wspólny czas przy świątecznym stole. A proza życia, to nie zawsze wystawna kolacja przy świecach, a życie w biegu, by sprostać codziennym obowiązkom. Parówki Dolina Dobra nie wymagają dużo czasu, na przygotowanie, a ułożenie z nich romantycznego serduszka to świetny pomysł, by okazać uczucie każdego, "zwykłego" dnia.

"Złoty" skład parówek Dolina Dobra

Troska o jakość to jeden z filarów, na którym opiera się Dolina Dobra. Przykłada wagę również do innych aspektów swojej działalności takich jak wpływ produkcji na środowisko, dobrostan zwierząt, relacje z lokalnymi hodowcami. Ale po kolei.

Dolina Dobra to produkty, które pochodzą z regionu położonego na Pomorzu. Wybór miejsca nie był przypadkowy, firma zadbała bowiem o to, by jej obiekty były zlokalizowane blisko siebie. Parówki, podobnie jak wszystkie produkty firmy, powstają w myśl filozofii "od pola do stołu". Dlatego wszystko zaczyna się od upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. Dzięki żyznej glebie i dekadom doświadczeń zwierzęta hodowane przez Dolinę Dobra karmione są naturalną paszą. Mają pod dostatkiem odpowiedniej jakości, zbilansowanej paszy, która przygotowywana jest ze zbóż uprawianych w najbliższej okolicy, produkowana w pobliskich młynach. Na każdym etapie produkcji firma dba też o środowisko - minimalizując emisję gazów cieplarnianych gdzie to tylko możliwe.

Nad hodowlą czuwają wykwalifikowani pracownicy. Rozumieją zachowania zwierząt i stale monitorują, czy warunki, w których przebywają, są odpowiednie.

Miłość i odpowiedzialność

Walentynki to święto, którego podstawą jest troska o drugą osobę. Podobną filozofię wyznaje Dolina Dobra, która wciela w życie ideę produkowania żywności w sposób przyjazny środowisku. Okazanie troski naturze wychodzi naprzeciw wielu wyzwaniom takim jak stale rosnąca liczba ludzi na świecie, konieczność zapewnienia coraz większe ilości mięsa.

Sięganie po produkty Dolina Dobra to okazanie naszego zaangażowania w to, jak świat będzie wyglądał w przyszłości oraz jak bardzo jesteśmy świadomi naszego wpływu na przyrodę. Dbając o nie pomagamy zapewnić odpowiednie warunki sobie, ukochanej osobie, dzieciom.

Wszystkie nasze śniadania, obiady i kolacje mogą być sposobem na okazanie sobie miłości i troski. O siebie nawzajem i wspólną przyszłość. Natura też może na tym zyskać, wystarczy sięgać po odpowiednie produkty. Najwyraźniej parówki od Dolina Dobra są tak dobre, że chce się z nimi spędzić resztę życia

Czy parówki to naprawdę przepis na udane Walentynki? Warto sprawdzić kanały społecznościowe jednej z najpopularniejszych polskich Tiktokerek. Dominika Rybak ma ponad 2.7 miliona obserwatorów w jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Influencerka, która zaczynała od contentu poświęconego gotowaniu komentuje dziś różne aspekty życia typowe 20-latki.