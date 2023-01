Tak gwiazdy dbają o swoje włosy. Dzięki tej aplikacji ty też tak możesz

Jak dbać o włosy poddawane agresywnej stylizacji?

Częste sięganie po prostownicę, lokówkę czy choćby suszarkę do włosów z ciepłym nawiewem niestety nie pozostaje bez wpływu na kondycję włosów. Osoby, które decydują się na taką stylizację na co dzień – np. ze względu na zobowiązania zawodowe – powinny zatem zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób dbają o włosy i skórę głowy.

REKLAMA

Dobra pielęgnacja pozwala odzyskać nie tylko piękny wygląd, ale także zyskać ochronę przed działaniem zbyt wysokiej temperatury podczas intensywnych zabiegów stylizacji. W rezultacie będą prezentować się nienagannie w każdej sytuacji

Jakie zabiegi pielęgnacyjne stosuje Paulina Sykut-Jeżyna?

Paulina Sykut – Jeżyna jako osoba, której włosy na co dzień poddawane są intensywnym zabiegom stylizacyjnym, wie jak ważna, jest systematyczna pielęgnacja. W dbaniu o włosy pomagają jej kosmetyki OnlyBio włączone do codziennej rutyny.

Podstawowe zabiegi i produkty, które stosuje dziennikarka w trosce o swoje kosmyki to:

Mycie włosów: nawet jeśli na co dzień używasz delikatnego szamponu, raz na jakiś czas warto sięgnąć po coś mocniejszego, jak np. Rypacz Szampon intensywnie oczyszczający. Dzięki temu pozbędziesz się nie tylko nadmiaru sebum i zabrudzeń, ale również ewentualnej nadbudowy z kosmetyków pielęgnacyjnych, która zebrała się na pasmach w międzyczasie.

Odżywianie: powinno być dobrze dopasowane do potrzeb włosów. Do utrzymania równowagi między emolientami, humektantami i proteinami przyda się kilka odżywek o zróżnicowanym składzie, a także olej do olejowania – spożywczy podebrany z kuchni lub ten z oferty OnlyBio, który jest starannie skomponowaną mieszanką o skoncentrowanym działaniu odżywczym.

Dbanie o skórę głowy: regularne peelingowanie skóry głowy może przyczynić do zneutralizowania wielu problemów, takich jak chociażby nadmierne przetłuszczanie się czy łupież. Delikatnie masujące kuleczki pobudzają też krążenie, co może skutkować szybszym wzrostem włosów.

Zabezpieczanie przed zabiegami na gorąco: termoochrona w mgiełce sprawi, że stylizacja na gorąco będzie mniej agresywna dla pasm. Szczególną uwagę warto poświęcić końcówkom, którym dobrze zrobi regularna aplikacja olejku Hair in Balance by ONLYBIO po każdym myciu.

Pobudzanie wzrostu: co prawda włosy rosną we własnym tempie, czasem warto trochę pobudzić je do działania. Pomoże w tym stymulowanie cebulek przy użyciu wcierki przeznaczonej do tego, by aplikować ją bezpośrednio na skórę głowy podczas delikatnego masażu.

materiał promocyjny

Jak ułatwić sobie świadomą pielęgnację włosów?

Patrząc na listę kosmetyków, których używa na co dzień Paulina Sykut-Jeżyna, można zadać sobie jedno pytanie: jak znaleźć na to wszystko czas? Już samo planowanie rutyny pielęgnacyjnej na kolejne dni i pamiętanie o zabiegach wykonywanych w ostatnich dniach może sprawiać trudność.

I tutaj możesz skorzystać ze sprytnego triku, którym wspomaga się polska prezenterka telewizyjna. Jest nim korzystanie z aplikacji OnlyBio Stories – aplikacji ułatwiającej zaplanowanie indywidualnego planu pielęgnacyjnego i postępowanie zgodnie z nim. W rezultacie o niczym nie zapomnisz, a do tego łatwo sprawdzisz, które zabiegi najlepiej sprawdzają się w Twoim przypadku.

materiał promocyjny

Aplikacja OnlyBio Stories – nowości z myślą o użytkowniczkach

OnlyBio to marka, która szczyci się nawiązywaniem interakcji ze swoimi użytkowniczkami i aktywnym reagowaniem na ich potrzeby. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że po pierwszych testach aplikacji OnlyBio Stories zostały wprowadzone poprawki, zgodnie z sugestiami klientek. Co dokładnie zmieniło się w odniesieniu do pierwszej wersji aplikacji?

Łatwiejsze logowanie – np. poprzez konto Google lub Facebook.

Bardziej intuicyjne nawigowanie po aplikacji – szczególnie pomocny okazuje się samouczek oraz praktyczne dymki z dodatkowymi objaśnieniami.

Aktualności – służące do szybkiego sprawdzania, co zmieniło się od ostatniej wizyty w aplikacji.

Lista w pigułce – stanowiąca zwięzłe podsumowanie rutyny pielęgnacyjnej, które można sprawdzić na szybko bez wdawania się w szczegóły.

Odświeżony wygląd planu pielęgnacyjnego – teraz możesz rozpisać go w taki sposób, aby wiedzieć, co robić krok po kroku.

Bogata wideoteka – możesz korzystać z niej, aby pogłębiać swoją wiedzę na temat pielęgnacji włosów.

Skorzystaj z rabatu -30% na wszystkie produkty do włosów marek OnlyBio po pobraniu aplikacji. Aplikacja jest dostępna w Google Play oraz App Store.