Każda z nas jest inna – bo mamy odmienne budowy ciała, typ urody, spojrzenie na świat. To właśnie nasze indywidualne cechy sprawiają, że jesteśmy jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe i niepowtarzalne. Powinnyśmy to nie tylko pochwalać, ale też pielęgnować. Owo bogactwo różnorodności dostrzega i docenia marka bonprix, która tej jesieni wychodzi do każdej z nas z kolejną odsłoną kampanii - tym razem pod hasłem "Moda, która kocha różnorodność". Nic więc dziwnego, że marka podjęła współpracę z trzema ambasadorkami - Pauliną Sykut-Jeżyną, Patricią Kazadi oraz Agnieszką Niedziałek - które mają w życiu, mediach społecznościowych czy show-biznesie odwagę być sobą i podkreślać własną indywidualność.

REKLAMA

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] Moda, która kocha różnorodność. Bądź wyjątkowa z bonprix

"Moda, która kocha różnorodność". Paulina Sykut-Jeżyna, Patricia Kazadi oraz Agnieszka Niedziałek twarzami marki bonprix

Paulina Sykut-Jeżyna jest dziennikarką i prezenterką telewizyjną , która szerszej publiczności znana jest nie tylko jako gospodyni popularnego programu tanecznego czy prezenterka pogody, ale również jako miłośniczka mody, zawsze stawiająca na stylowe ubrania oraz dodatki podkreślające jej filigranową sylwetkę. Patricia Kazadi to piosenkarka i prowadząca telewizyjna, która w mediach społecznościowych otwarcie mówi o samoakceptacji, nie boi się także poruszać tematów dotyczących ciałopozytywności. Jest fanką kobiecych stylizacji z pazurem. Z kolei Agnieszka Niedziałek znana jest każdej włosomaniaczce. Influencerka to specjalistka z branży beauty, która edukuje kobiety w kwestii świadomej pielęgnacji włosów. Lubi bawić się i eksperymentować z modą, mieszać style, nie boi się wskoczyć w ubrania z odważnymi printami. Każda z nich jest inna - różnią się typem urody, sylwetką i pochodzą z odmiennych dziedzin show-biznesu. To, co jednak je łączy, to odwaga bycia sobą i niepowtarzalny styl, który podkreśla ich osobowość. Doskonale widzą, że nie powinny porównywać się z innymi i to właśnie autentyczność i indywidualność są "sexy". Każda z nich znalazła też w ofercie bonprix wiele ubrań, które z powodzeniem uzupełniły ich garderoby.

Trendy jesień-zima 2022. Marka bonprix stawia na różnorodność

Paulina Sykut-Jeżyna i Agnieszka Niedziałek są wielkimi fankami sukienek. Stawiają na modele z ciekawymi i niebanalnymi printami. Agnieszka doskonale prezentuje się między innymi w długiej, kwiecistej sukience, która przełamana została skórzanym paskiem podkreślającym talię. Do jej ognistych włosów idealnie pasują kolory jesieni - czekoladowy brąz, soczysta czerwień czy odcienie miedzi.

Równie zjawisko wygląda w ciemnej sukience w asymetryczne wzory, wśród których wybijały się te w odcieniu butelkowej zieleni. Na ciekawy print postawiła także Paulina, która śmiało odsłoniła nogi.

Agnieszka Niedziałek, Patricia Kazadi oraz Paulina Sykut-Jeżyna, materiał promocyjny

Dziennikarka i prezenterka telewizyjna doskonale wie, że połączenie żywych kolorów takich jak zieleń czy niebieski z tymi bardziej stonowanymi, jak czerń czy brąz to zawsze dobry ruch.

Marka bonprix stawia nie tylko na różne kolory czy modele, ale również materiały i struktury. I tak można bawić się modą, łącząc na przykład dzianinę, delikatne materiały czy skórę w jednej stylizacji. To właśnie skórzane elementy garderoby upodobała sobie Patricia Kazadi. Piosenkarka wie, że tego typu płaszcz to zawsze strzał w dziesiątkę. Gwiazda zestawia go z białymi klasycznymi koszulami. W takiej eleganckiej odsłonie może iść na spotkanie biznesowe czy elegancką kolację. Zamieniając bluzkę na lekką i błyszczącą, tworzy stylówkę na randkę, spotkanie z przyjaciółmi, a nawet do biura. Skóra nadaje każdej stylizacji charakteru.

Modne są także skórzane spódnice i sukienki. W takim total looku zaprezentowała się Sykut-Jeżyna. Dopasowana sukienka przed kolano z paskiem w talii, w którą wskoczyła, nadaje się zarówno na randkę, jak i służbowy lunch. Za to Agnieszka Niedziałek, wybierając czarne skórzane spodnie, zachwyciła, łącząc je z dzianinową bluzką.

Paulina Sykut-Jeżyna, Patricia Kazadi oraz Agnieszka Niedziałek, materiał promocyjny

Nowa oferta bonprix to nie tylko bogactwo zwierzęcych czy kwiatowych printów oraz jesiennych akcentów kolorystycznych w takich odcieniach, jak czerwień, pomarańcz czy zieleń. To też stonowane kolory, które łatwo połączyć w wielu stylizacjach. Tej jesieni warto postawić również na czarne, białe oraz beżowe ubrania i dodatki. Te prezentują się elegancko, a odpowiednio dobrane absolutnie nie są nudne.

Paulina Sykut-Jeżyna, Agnieszka Niedziałek, Patricia Kazadi, materiał promocyjny

Razem z bonprix stawiaj na autentyczność i indywidualny modowy sznyt. W końcu to "Moda, która kocha różnorodność".